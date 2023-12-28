Για στροφή των ΗΠΑ στη στρατηγική της αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία κάνει λόγο σε άρθρο του το POLITICO, με τον σχεδιασμό να επικεντρώνεται περισσότερο στην περαιτέρω ισχυροποίηση της Ουκρανίας για να προσέλθει στο μέλλον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Με τη βοήθεια των ΗΠΑ και της Ευρώπης προς την Ουκρανία να βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο, η κυβέρνηση Μπάιντεν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μετατοπίζουν αθόρυβα τη θέση τους πλέον από την υποστήριξη του στόχου της Ουκρανίας για ολοκληρωτική νίκη επί της Ρωσίας, στη βελτίωση της θέσης της σε μια ενδεχόμενη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει στο άρθρο του το Politico.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον, μια τέτοια διαπραγμάτευση πιθανότατα θα σήμαινε παραχώρηση τμημάτων της Ουκρανίας στη Ρωσία.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο επιμένουν δημόσια ότι δεν υπάρχει επίσημη αλλαγή στην πολιτική τους και ότι εξακολουθούν να υποστηρίζουν τον στόχο της Ουκρανίας για απελευθέρωση των εδαφών της. Ωστόσο, Ουκρανοί, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συζητούν τώρα την αναδιάταξη των δυνάμεων του Κιέβου μακριά από την αποτυχημένη ως επί το πλείστον αντεπίθεση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια ισχυρότερη αμυντικά θέση κατά των ρωσικών δυνάμεων στα ανατολικά.

Αυτή η προσπάθεια περιελάμβανε επίσης την ενίσχυση των συστημάτων αεράμυνας και την οικοδόμηση οχυρώσεων, τη δημιουργία αντιαρματικών εμποδίων και τάφρων κατά μήκος των βόρειων συνόρων της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία. Επιπλέον, η κυβέρνηση Μπάιντεν επικεντρώνεται στην ταχεία επανάκαμψη της αμυντικής βιομηχανίας της ίδιας της Ουκρανίας για να εξασφαλίσει τον απαραίτητο οπλισμό που το Κογκρέσο των ΗΠΑ αδυνατεί προς το παρόν να εξασφαλίσει.

Το POLITICO αναφέρει ότι μεγάλο μέρος αυτής της στρατηγικής στροφής προς την άμυνα στοχεύει στη στήριξη της θέσης της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση. «Αυτή ήταν η θεωρία μας για το ουκρανικό ζήτημα σε όλη τη διάρκεια, ο μόνος τρόπος με τον οποίο τελειώνει τελικά αυτός ο πόλεμος είναι μέσω διαπραγματεύσεων», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Θέλουμε η Ουκρανία να είναι ισχυρή όταν έρθει αυτή η ώρα». Ο ίδιος τόνισε, ωστόσο, ότι δεν έχουν προγραμματιστεί ακόμη συνομιλίες και ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντεπιτίθενται. Θέλουμε να είναι σε ισχυρότερη θέση για να κρατήσουν την επικράτειά τους. Δεν είναι ότι τους αποθαρρύνουμε να ξεκινήσουν οποιαδήποτε νέα επίθεση».

Για τον Μπάιντεν, η διαχείριση του πολέμου που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια εν μέσω μιας σκληρής προεκλογικής εκστρατείας -με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και άλλους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους να χλευάζουν ανοιχτά τις προσπάθειές του- θα αποδειχθεί στην καλύτερη περίπτωση δύσκολη. Καθώς βοηθά την Ουκρανία να στραφεί σε μια πιο αμυντική στάση, η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν φαίνεται να δίνει το πλεονέκτημα στον Πούτιν αφού επιμένει από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 ότι στηρίζει πλήρως την υπόσχεση για νίκη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι επί της Μόσχας



