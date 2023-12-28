Ο μακελάρης της Πράγας είχε σκοτώσει βρέφος και τον πατέρα του πριν την επίθεση στο πανεπιστήμιο

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του ένοπλου που σκότωσε 14 ανθρώπους στο πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα καθώς στο σημείωμα αυτοκτονίας που άφησε ομολογεί έναν διπλό φόνο που έκανε στο παρελθόν, όπως ανακοίνωσε η τσεχική αστυνομία.

Στο σημείωμα που βρέθηκε στο σπίτι του, ο Ντέιβιντ Κόζακ ομολογεί ότι στις 15 Δεκεμβρίου σκότωσε έναν άνδρα και την κόρη του σε δάσος κοντά στην πόλη, έξι ημέρες πριν από την επίθεση στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου.

Η αστυνομία είπε ότι ήταν σε μια λίστα με 4.000 υπόπτους για τις δολοφονίες τους. Ο Κόζακ σκότωσε και τον πατέρα του, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων του σε 17.

Η επίθεση που σημειώθηκε στο πανεπιστήμιο στις 21 Δεκεμβρίου πρόκειται για μία από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες στην ιστορία της Τσεχίας.

Ο Κόζακ, ένας 24χρονος μεταπτυχιακός φοιτητής ιστορίας στο πανεπιστήμιο, αυτοκτόνησε αφού περικυκλώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς.

Το σημείωμα αυτοκτονίας ανακαλύφθηκε από την αστυνομία στο σπίτι του δράστη στις 21 Δεκεμβρίου - την ίδια μέρα μετά την επίθεση. Περιείχε μια ομολογία ότι είχε σκοτώσει πατέρα και κόρη στο δάσος Klanovice στα ανατολικά προάστια της πρωτεύουσας μια εβδομάδα νωρίτερα.

Σύμφωνα με τσεχικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα είναι ένας άνδρας 32 ετών και ένα κοριτσάκι δύο μηνών.

Η αστυνομία που είχε συμπεριλάβει τον Κόζακ σε μια μακρά λίστα πιθανών υπόπτων τους οποίους ήθελαν να ανακρίνουν, εξέφρασαν τη λύπη τους που δεν κατάφεραν να τον βρουν νωρίτερα.



