Έξι Δανοί που φέρονται να πολέμησαν ως «μισθοφόροι» στην Ουκρανία αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 15 χρόνια

Αντιμέτωποι με ποινή πολυετούς φυλάκισης βρίσκονται έξι Δανοί που κατηγορούνται ότι πολέμησαν ως μισθοφόροι στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική πρεσβεία στη Δανία.

Στο πλαίσιο έρευνας των ρωσικών αρχών για τη στρατολόγηση και συμμετοχή ξένων μισθοφόρων στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος έξι Δανών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών – σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας –, ανέφερε η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη.

Μέχρι σήμερα, 20 Δανοί έχουν κατηγορηθεί πως πολέμησαν στο πλευρό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με τη ρωσική πρεσβεία, η οποία επισημαίνει ότι έχει ενημερώσει το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως, επί του παρόντος, το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας δεν έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

