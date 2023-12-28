Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την αποδέσμευση στρατιωτικής βοήθειας αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, πρακτικά του τελευταίου τέτοιου πακέτου με τα υπάρχοντα κονδύλια, εν αναμονή ψηφοφοριών στο αμερικανικό Κογκρέσο για την έγκριση νέων.

Οι διαπραγματεύσεις Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών για τη νέα χρηματοδότηση, ύψους 61 δισεκ. δολαρίων, που ζητούν επίμονα η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και αυτή του ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα συνεχιστούν στις αρχές Ιανουαρίου.

«Είναι επιτακτική ανάγκη το Κογκρέσο να δράσει άμεσα, το συντομότερο δυνατό, για να προωθήσει τα συμφέροντα εθνικής ασφαλείας μας βοηθώντας την Ουκρανία να αμυνθεί», υπογράμμισε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του χθες Τετάρτη.

Στα είδη που περιέχει το πακέτο συγκαταλέγονται πυρομαχικά για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, στοιχεία του πυροβολικού, αντιαρματικά όπλα κ.ά., σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας. Θα νικήσουμε», σχολίασε χθες βράδυ ο γενικός γραμματέας της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γέρμακ μέσω X (του πρώην Twitter).

Οι ηγέτες της Γερουσίας έκαναν σαφές προ ημερών πως το Κογκρέσο δεν θα εγκρίνει τα νέα κεφάλαια προτού μπει το 2024, ακόμη μια άβολη εξέλιξη για τον ουκρανό πρόεδρο, καθώς το 2023 σημαδεύτηκε από τη διάψευση των ελπίδων για την ουκρανική αντεπίθεση του καλοκαιριού και την αύξηση της πίεσης της Ρωσίας στα μέτωπα.

Ο Λευκός Οίκος είχε προειδοποιήσει πως θα καταγραφόταν «έλλειψη πόρων» για την Ουκρανία ως «το τέλος της χρονιάς», καθώς οι χρηματοδοτήσεις «εξαντλούνται», όπως το έθεσε τη 18η Δεκεμβρίου ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της προεδρίας Τζον Κέρμπι.

«Θα χρειαστούμε το Κογκρέσο να δράσει άμεσα», πρόσθεσε.

Ο κ. Ζελένσκι πήγε στα μέσα Δεκεμβρίου στην Ουάσιγκτον προσωπικά για να ασκήσει πίεση. Όμως, σχεδόν δυο χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου —στο οποίο του οποίου το Κογκρέσο ενέκρινε συνολικά βοήθεια 110 δισεκ. δολαρίων για το Κίεβο—, η συνέχιση της αμερικανικής υποστήριξης «για όσο χρειαστεί» μοιάζει να έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν εναντιώνονται κατ’ ανάγκη, αλλά συνδέουν την έγκριση της χρηματοδότησης με την σκλήρυνση της αμερικανικής πολιτικής στο μεταναστευτικό ζήτημα. Οι διαπραγματεύσεις για το εκρηκτικό πρόβλημα παρατείνονται.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν προσπάθησε να επιτύχει την έγκριση του πακέτου των 61 δισεκ. δολαρίων συνδέοντάς το με κονδύλι 14 δισεκ. δολαρίων για να προσφερθεί βοήθεια στο Ισραήλ στον πόλεμο με τη Χαμάς. Μάταια ως τώρα.

Οι κοινοβουλευτικοί επιστρέφουν στην Ουάσιγκτον την 8η Ιανουαρίου. Στη Γερουσία, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί έχουν εκφράσει την πρόθεση να περάσουν νομοσχέδιο για τη βοήθεια στο Κίεβο — εκτός από την στρατιωτική πτυχή, το πακέτο έχε επίσης ανθρωπιστική και μακροοικονομική. Τα πράγματα ωστόσο είναι πιο περίπλοκα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.