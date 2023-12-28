Θλίψη στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 χρόνων.

Οι σημαίες στη γερμανική Βουλή, σε κυβερνητικά κτήρια αλλά και στο προεδρικό μέγαρο κυματίζουν μεσίστιες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ και της Δήμητρας Κυρανούδη, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είχε μία αδιάλειπτη πορεία, ήταν ένας πολιτικός που δεν άφησε κανένα αξίωμα να του ξεφύγει. Γερμανοί πολιτικοί κάνουν λόγο για έναν οξυδερκή άνθρωπο, μαχητικό δημοκράτη και ευρωπαϊστή.

Ωστόσο, γίνονται και αναφορές στα σκληρά μέτρα λιτότητας και στη διαπραγμάτευση με την Ελλάδα το 2015 υπό τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και υπουργό Οικονομικών τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Μάλιστα, πολλά είναι τα μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα από Γερμανούς πολίτες οι οποίοι αναφέρουν ότι σίγουρα δεν ήταν λαϊκιστής, είχε επιλέξε πολλές φορές και για τη Γερμανία τη σκληρή οδό και γι' αυτό πολλές φορές προκαλούσε έντονη δυσφορία.

Τελευταία, είχε πάρει θέση και για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και για την ενεργειακή κρίση που καλούσε τους πολίτες να φορέσουν...διπλό πουλόβερ και να ανάψουν κεριά.

