Δύναμη της αστυνομίας έδιωξε βίαια χθες Τετάρτη εκατοντάδες σουδανούς εκτοπισμένους άμαχους που είχαν βρει καταφύγιο σε σχολή στην ανατολική πολιτεία Γκανταρέφ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και στους παραστρατιωτικούς που ξέσπασε τη 15η Απριλίου εξακολουθεί να μαίνεται.

«Κατέφθασε η αστυνομία, που μας διέταξε να φύγουμε από τη σχολή, κατ’ εφαρμογή απόφασης του κυβερνήτη και μας έριξε δακρυγόνα», αφηγήθηκε ο Χουσέιν Γκομάα, εσωτερικά εκτοπισμένος από την πρωτεύουσα Χαρτούμ.

Η Γκανταρέφ έχει υποδεχθεί κάπου 273.000 ανθρώπους που υπέστησαν βίαιο εκτοπισμό εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Κάτοικος της περιοχής, η Άμαλ Χουσέιν, είπε πως είδε «οχήματα της αστυνομίας να περικυκλώνουν» το εκπαιδευτικό ίδρυμα και κατόπιν άκουσε ουρλιαχτά.

«Είμαστε 770 άνθρωποι που φύγαμε από το Χαρτούμ για να σωθούμε από τον πόλεμο και είχαμε βρει καταφύγιο σ’ αυτό το σχολείο», εξήγησε ο κ. Γκομάα, προσθέτοντας πως ο ίδιος και εκατοντάδες άλλοι άμαχοι λάμβαναν «βοήθεια» εκεί.

«Δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας έδιωξαν», πρόσθεσε. «Τώρα, έχοντας μαζί γυναίκες και παιδιά, δεν έχουμε πλέον πού την κεφαλή κλίναι και δεν ξέρουμε πού να πάμε».

Κατά τον ΟΗΕ, χιλιάδες άνθρωποι διαμένουν σε καταυλισμούς ευκαιρίας ή δομές όπως σχολεία και είναι αντιμέτωποι με έλλειψη τροφίμων, πόσιμου νερού, υγειονομικής περίθαλψης...

Δυο ώρες μετά τη βίαιη εκδίωξή τους, ο Σουλεϊμάν Μοχάμεντ, που ζούσε επίσης εκεί, είπε πως οι εκτοπισμένοι απωθήθηκαν ξανά, «από τους κοιτώνες» σχολής ιατρικής του πανεπιστημίου της Γκανταρέφ. «Η αστυνομία ανέφερε πως επρόκειτο για απόφαση που έλαβε ο κυβερνήτης», πρόσθεσε.

Μετά την αποτυχία αυτή την εβδομάδα των συνομιλιών με σκοπό την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός υπό την αιγίδα της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΠΑ, τοπική επιτροπή εθελοντών έκανε λόγο για «κλιμάκωση των μαχών» σε πυκνοκατοικημένο βόρειο προάστιο της πρωτεύουσας Χαρτούμ.

Από τους 4,6 εκατ. ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό του Σουδάν, 4 εκατ. και πλέον έφυγαν για να σωθούν από τις μάχες στην πρωτεύουσα, κατά υπολογισμούς των Ηνωμένων Εθνών.

Η αφρικανική χώρα, που ήδη πριν από τον πόλεμο συγκαταλεγόταν στις φτωχότερες του κόσμου, βιώνει «αδιανόητη ανθρωπιστική κρίση», τόνισε προχθές Τρίτη η Ύπατη Αρμοστεία του για τους Πρόσφυγες (UNHCR), προσθέτοντας πως τα περισσότερα νοσοκομεία είναι κλειστά και ότι εκατομμύρια πολίτες χρειάζονται επειγόντως βοήθεια.

Στην αχανή περιφέρεια Νταρφούρ (δυτικά), θέατρο ορισμένων από τις χειρότερες μάχες, οι ΔΤΥ λένε πως έχουν κυριεύσει όλες τις μεγάλες πόλεις.

Η προέλαση των παραστρατιωτικών και των συμμάχων τους και η παράλληλη διακοπή της λειτουργίας των δικτύων τηλεπικοινωνιών εγείρουν φόβους για νέες μαζικές σφαγές με εθνοφυλετικά κίνητρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

