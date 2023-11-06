Σουδάν: Οβίδες πλήττουν αγορά - Περισσότεροι από 20 άμαχοι νεκροί

Πάνω από είκοσι άμαχοι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή το βράδυ όταν οβίδες έπληξαν αγορά στην Ομντουρμάν, προάστιο της Χαρτούμ, της πρωτεύουσας του Σουδάν, η οποία σπαράσσεται από τον πόλεμο των στρατηγών για την εξουσία από τον Απρίλιο, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Επιτροπής Δικηγόρων για τη Δημοκρατία, η οποία καταγράφει τα θύματα στις τάξεις των αμάχων και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ένοπλη σύρραξη, «κατά τη διάρκεια εντατικών ανταλλαγών πυρών μεταξύ των αντιμαχομένων, οβίδες έπεσαν σε αγορά της Ομντουρμάν».

«Πάνω από 20 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν», συνεχίζει το δελτίο Τύπου που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο στην Ουάντ Μαντάνι, 200 χιλιόμετρα νότια από τη Χαρτούμ.

Προχθές Σάββατο, τουλάχιστον 15 άμαχοι σκοτώθηκαν όταν «οβίδες έπληξαν τα σπίτια τους» στη Χαρτούμ, ανέφερε εξάλλου ιατρική πηγή.

Από τη 15η Απριλίου, ο πόλεμος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ, παραστρατιωτικοί) υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 9.000 ανθρώπους, κατά την εκτίμηση της ΜΚΟ ACLED, που όμως θεωρείται πάρα πολύ υποτιμημένη.

Έχει επίσης εκτοπίσει πάνω από 6 εκατομμύρια Σουδανούς κι έχει καταστρέψει τις περισσότερες υποδομές.

Τα δυο στρατόπεδα, που αδυνατούν να πάρουν αποφασιστικό πλεονέκτημα στα πεδία των μαχών, δεν εννοούν μολαταύτα να κάνουν την παραμικρή παραχώρηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Συνομιλίες ανάμεσα στα εμπόλεμα μέρη διεξήχθησαν ξανά στην Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία. Σκοπό είχαν να «διευκολύνουν την διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός και την εφαρμογή άλλων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και την πρόοδο προς τον μόνιμο τερματισμό των εχθροπραξιών», σύμφωνα με το Ριάντ.

Προηγούμενες προσπάθειες μεσολάβησης δεν απέφεραν παρά σύντομες εκεχειρίες που παραβιάστηκαν συστηματικά και κατέρρευσαν όλες μέσα σε ημέρες, αν όχι ώρες.

Οι στρατηγοί Μπουρχάν και Ντάγκλο μοιάζουν να έχουν επιλέξει πόλεμο φθοράς, με την προσδοκία πως θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερες παραχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημειώνουν ειδικοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

