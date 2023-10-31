Σουδάν: 64 αιχμάλωτοι στρατιώτες απελευθερώνονται από παραστρατιωτικούς

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως διευκόλυνε την απελευθέρωση 64 μελών του στρατού του Σουδάν που κρατούσαν αντίπαλοί τους, παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

«Οι άνθρωποι που αφέθηκαν ελεύθεροι μεταφέρθηκαν από το Χαρτούμ στην Ουάντ Μαντάνι, 200 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, κατόπιν αιτήματος των (εμπόλεμων) μερών», διευκρίνισε η ΔΕΕΣ στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στο Σουδάν, στα μέσα Απριλίου, η οργάνωση ανθρωπιστικής βοήθειας και περίθαλψης διευκολύνει τακτικά απελευθερώσεις ή ανταλλαγές αιχμαλώτων, μεσολαβώντας ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και τις ΔΤΥ.

Η ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στον τακτικό στρατό, υπό τον στρατηγό Άχμεντ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ, υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 9.000 ανθρώπους, κατά τον ΟΗΕ –ο απολογισμός αυτός είναι αναμφίβολα πολύ υποτιμημένος–, έχει ξεριζώσει πάνω από 5,6 εκατομμύρια ανθρώπους κι έχει καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών στο Σουδάν.

Αντιπρόσωποι των δυο στρατηγών βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, όπου ξανάρχισαν διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και της σουνιτικής μοναρχίας του Κόλπου.

Οι συνομιλίες έχουν σκοπό «να διευκολυνθεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, να τεθούν σε εφαρμογή καταπαύσεις του πυρός (...) και να υπάρξει πρόοδος προς τον μόνιμο τερματισμό των εχθροπραξιών», σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών στο Ριάντ.

Οι προσπάθειες μεσολάβησης μέχρι τώρα δεν έφεραν παρά συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός οι οποίες παραβιάστηκαν συστηματικά από τα μέρη — δεν διήρκεσαν παρά μερικές ώρες.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγορούν και τις δυο πλευρές στον πόλεμο αυτό για βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης αιχμαλώτων και κρατουμένων.

Η ΔΕΕΣ λέει πως έχει διευκολύνει την απελευθέρωση συνολικά «292 κρατουμένων» από την έναρξη της ένοπλης σύρραξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.