Για δεύτερη φορά μέσα σε δυο εβδομάδες, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν από αέρος «εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων» στη Συρία συνδεόμενη, κατ’ αυτές, με το Ιράν, σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη συριακή και στην ιρακινή επικράτεια.

Οι επιθέσεις εναντίον βάσεων όπου μετασταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες στη Συρία και στο Ιράκ, με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι ΗΠΑ προσφέρουν στρατιωτική υποστήριξη στο εβραϊκό κράτος.

«Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν σε νόμιμη άμυνα πλήγμα εναντίον εγκατάστασης στην ανατολική Συρία που χρησιμοποιείτο από τους Φρουρούς της Επανάστασης και οργανώσεις συνδεόμενες με αυτούς», σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου που υπογράφεται από τον αμερικανό υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Κατά το δελτίο Τύπου, δυο μαχητικά F-15 έπληξαν «αποθήκη όπλων».

Η επιδρομή έγινε σε «αντίδραση στη σειρά επιθέσεων εναντίον του αμερικανικού (σ.σ. στρατιωτικού) προσωπικού στο Ιράκ και στη Συρία», που η Ουάσιγκτον αποδίδει σε φιλοϊρανικές οργανώσεις.

Ο κ. Όστιν διεμήνυσε πως εάν οι επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων συνεχιστούν, οι ΗΠΑ είναι «καθ’ όλα έτοιμες» να «λάβουν περαιτέρω αναγκαία μέτρα» για να τα «προστατεύσουν».

«Εννιά άνθρωποι που εργάζονταν για οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν σκοτώθηκαν σε αμερικανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσαν φιλοϊρανικές οργανώσεις» στη Ντέιρ Εζούρ, είπε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Βρετανία.

Κατάρριψη drone από τους Χούθι

Το πλήγμα συνοδεύτηκε από «πολύ σαφές μήνυμα» το οποίο εστάλη «μέσω διαφόρων διαύλων» από την Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη, ανέφερε ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος. «Και αυτό το μήνυμα στους ιρανούς ηγέτες ήταν: ‘θέλουμε να διατάξετε τις οργανώσεις (σ.σ. που πρόσκεινται σε εσάς) να σταματήσουν να μας επιτίθενται’», διευκρίνισε.

Στο μεταξύ, πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε πως οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης κατέρριψαν αμερικανικό drone καθώς πετούσε στα ανοικτά της εμπόλεμης χώρας.

Οι Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν κι ελέγχουν μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα, ανακοίνωσαν νωρίτερα την κατάρριψη «κατασκοπευτικού» αεροσκάφους των ΗΠΑ που επιχειρούσε στο πλαίσιο της αμερικανικής υποστήριξης στο Ισραήλ.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακή περιοχή υπό ισραηλινό αποκλεισμό, είχε έναυσμα αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 1.400 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Έκτοτε, πάνω από 10.500 Παλαιστίνιοι, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στους ακατάπαυστους βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Η Ουάσιγκτον προσέφερε άμεσα στρατιωτική υποστήριξη στο Ισραήλ, ωστόσο ανησυχεί για τον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εν μέσω κλίματος οργής στον αραβικό κόσμο για τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς της στη Συρία και άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Εξάλλου προχώρησε στην αποστολή ισχυρών αεροναυτικών δυνάμεων στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων αεροπλανοφόρων με τις αρμάδες συνοδείας τους, πυρηνικού υποβρυχίου και άλλων στοιχείων, για λόγους «αποτροπής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

