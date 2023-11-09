Κανένας παλαιστίνιος τραυματίας, αλλοδαπός ή πολίτης με διπλή υπηκοότητα δεν επιτράπηκε να περάσει χθες Τετάρτη από τη Λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο μέσω της διέλευσης στη Ράφα, καθώς οι εσπευσμένες απομακρύνσεις διακόπηκαν για δεύτερη φορά από την 1η Νοεμβρίου, δήλωσε παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Η διέλευση, η μοναδική έξοδος από τη Λωρίδα της Γάζας που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, παρέμεινε κλειστή εξαιτίας της άρνησης των Iσραηλινών αρχών να εγκρίνουν τον κατάλογο των τραυματιών που επρόκειτο να διακομιστούν από τις αρχές της Χαμάς στην αιγυπτιακή επικράτεια, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος αρμόδιος για τις συνοριακές διελεύσεις στον θύλακο.

Το φυλάκιο παρέμεινε επίσης κλειστό την 3η και την 4η Νοεμβρίου, για τον ίδιο λόγο.

Όπως και την προηγουμένη, δημοσιογράφος του AFP είδε χθες το πρωί πολύ κόσμο να συρρέει στην περιοχή όπου βρίσκεται η διέλευση, με την ελπίδα πως θα κατάφερνε να περάσει στην Αίγυπτο.

«Η κατάσταση στη Γάζα είναι φρικιαστική», εξήγησε ο Μάζεν Ντανάφ, ένας από τους ανθρώπους που πήγαν στην περιοχή, ο οποίος έχει εκτός από την παλαιστινιακή και τη γερμανική υπηκοότητα. «Δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, καύσιμα, τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα», εξήγησε.

Η διέλευση στη Ράφα άνοιξε ξανά την 1η Νοεμβρίου, προκειμένου να μπορέσουν να φύγουν ξένοι και άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα που αποκλείστηκαν στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο, ο οποίος πολιορκείται και σφυροκοπείται από τον ισραηλινό στρατό σε αντίποινα για την επίθεση μαχητών της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου.

Έπειτα από τρεις ημέρες που παρέμεινε ανοικτό, επιτρέποντας τη διακομιδή δεκάδων παλαιστινίων τραυματιών και τη φυγή εκατοντάδων κατόχων ξένων διαβατηρίων, η Χαμάς έκλεισε το φυλάκιο για δυο ημέρες, προτού το ανοίξει ξανά.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς είχαν εξηγήσει πως το Ισραήλ αρνήθηκε να διακομιστούν στην Αίγυπτο πολλοί τραυματίες τα ονόματα των οποίων περιέχονταν σε κατάλογο που διαβιβάστηκε στις αιγυπτιακές αρχές.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως την 3η Νοεμβρίου έπληξε ασθενοφόρο μπροστά στο νοσοκομείο Σίφα, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας. Υποστήριξε πως το «χρησιμοποιούσε πυρήνας τρομοκρατών της Χαμάς». Ο βομβαρδισμός αυτός είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 60, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Το όχημα που μετατράπηκε σε στόχο ήταν μέρος οχηματοπομπής ασθενοφόρων που ετοιμαζόταν να διακομίσει τραυματίες στη διέλευση στη Ράφα ώστε να μεταφερθούν από εκεί σε αιγυπτιακά νοσοκομεία, πρόσθεσε το υπουργείο Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

