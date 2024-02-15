Θέμα χρόνου είναι το Κίεβο να απωλέσει την εμπόλεμη πόλη Αβντιίβκα από τις ρωσικές δυνάμεις σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal η οποία επικαλείται μάλιστα ουκρανικές πηγές.

Το τελευταίο ουκρανικό προπύργιο στην Αβντιίβκα, γράφεται στο δημοσίευμα, πιθανότατα θα είναι το κατεστραμμένο εργοστάσιο οπτάνθρακα.

Εάν καταληφθεί η Αβντιίβκα, γράφει η WP, τα ρωσικά στρατεύματα θα κερδίσουν «την πιο σημαντική νίκη στο πεδίο της μάχης από την αποτυχία της ουκρανικής αντεπίθεσης» το 2023 - και αυτό θα είναι «το πιο ξεκάθαρο σημάδι ότι τα ρωσικά στρατεύματα ανακτούν την πρωτοβουλία, αφού το Κίεβο δεν έχει στρατιώτες, όπλα, πυρομαχικά, ηθικό και χρήματα».

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει μερική απόσυρση στρατευμάτων από την πόλη, μια σημαντική οχυρωμένη περιοχή των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στα περίχωρα του Ντόνετσκ.

Τα ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της Αβντιίβκα τον Οκτώβριο του 2023, έχοντας σημαντικές απώλειες. Από τις αρχές του 2024, ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να αποκόψει το εργοστάσιο οπτάνθρακα από την πόλη, που αποτελεί την κύρια γραμμή ανεφοδιασμού για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Την Πέμπτη ρωσικές και ουκρανικές πηγές ανέφεραν ότι τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν την κύρια είσοδο της πόλης.

