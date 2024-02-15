Η Ουκρανία αποσύρει κάποια στρατεύματα από την Αβντιίβκα σε πιο ασφαλείς θέσεις

Το Κίεβο πραγματοποιεί ελιγμό στην εμπόλεμη πόλη Αβντιίβκα, στην ανατολική Ουκρανία, σε ορισμένες περιοχές της για να αποσύρει τους στρατιώτες του σε «πιο πλεονεκτικές θέσεις» και σε άλλες περιοχές της για να απωθήσει από εκεί τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού Ντμίτρο Λιχόβιι.

Σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από ουκρανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Ουκρανία ενεργοποίησε εφεδρικό δρόμο εφοδιασμού της πόλης, αλλά υπογράμμισε ότι η παροχή προμηθειών στην Αβντιίβκα και οι απομακρύνσεις από αυτήν είναι «δύσκολες».

Η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει την πόλη αυτή στην ανατολική Ουκρανία ύστερα από μήνες σκληρών μαχών στον πόλεμο.

«Στην Αβντιίβκα βρίσκεται σε εξέλιξη ελιγμός σε κάποια μέρη για να αποσύρουμε τις μονάδες μας σε πιο πλεονεκτικές θέσεις, σε κάποια μέρη για να εκδιώξουμε (τους Ρώσους) από θέσεις», σημείωσε ο Λιχόβιι.

«Ως εκ τούτου η βασική ανακοίνωση όσον αφορά όλο αυτό είναι ότι οι προμήθειες στην Αβντιίβκα και οι απομακρύνσεις από αυτήν είναι δύσκολες», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι ο στρατός ενεργοποίησε «εφεδρική επιμελητειακή αρτηρία», η οποία είχε προετοιμαστεί εκ των προτέρων.

Πηγή: skai.gr

