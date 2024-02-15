Το μπαράζ πυροβολισμών που εκτυλίχθηκε στον εορτασμό του Super Bowl στο Κάνσας Σίτι φαίνεται να προήλθε από μια διαφωνία, για αδιευκρίνιστη αιτία, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι τοπικές αρχές. Σκοτώθηκε μια μητέρα δύο παιδιών.
Η αρχηγός της αστυνομίας Στέισι Γκρέιβς ανακοίνωσε επίσης ότι τα 22 άτομα που τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς είναι μεταξύ 8 και 47 ετών, εκ των οποίων οι μισοί είναι κάτω των 16 ετών.
Τρία άτομα συνελήφθησαν - μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι - αλλά δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες, είπε η Γκρέιβς. Η αστυνομία καλεί μάρτυρες, άτομα με βιντεοσκοπημένο υλικό από κινητά τηλέφωνα και θύματα της βίας να καλέσουν σε μια ειδική τηλεφωνική γραμμή.
«Εργαζόμαστε για να προσδιορίσουμε τη συμμετοχή άλλων. Και πρέπει να σημειωθεί ότι έχουμε βρει αρκετά πυροβόλα όπλα. Αυτό το περιστατικό εξακολουθεί να είναι μια πολύ ενεργή έρευνα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.
Όπως σημειώνει το AP, οι πυροβολισμοί έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό Union σημειώθηκαν παρά την παρουσία περισσότερων από 800 αστυνομικών που βρίσκονταν στο κτίριο και την περιοχή, κάποιων αυτών ακροβολισμένων, παραδέχθηκε ο δήμαρχος Κουίντον Λούκας, ο οποίος παρευρισκόταν με τη σύζυγο και τη μητέρα του στην παρέλαση και έτρεξε για να διαφύγει όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Αλλά δεν περιμένει να ακυρώσει την επερχόμενη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου.
«Έχουμε παρελάσεις όλη την ώρα. Δεν νομίζω ότι θα τελειώσουν. Σίγουρα αναγνωρίσαμε τις προκλήσεις και τα θέματα δημόσιας ασφάλειας που σχετίζονται με αυτές», είπε ο Λούκας.
Πλήθος κόσμου είχε παραταχθεί στη διαδρομή της παρέλασης πριν από τους πυροβολισμούς, με θαυμαστές να σκαρφαλώνουν σε δέντρα και στύλους των δρόμων ή να στέκονται σε στέγες για καλύτερη θέα για να υποδεχθούν και να χειροκροτήσουν τους παίκτες της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου του Κάνσας που κατέκτησαν το Super Bowl.
