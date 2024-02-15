Δέος προκαλεί η στιγμή της έκρηξης ενός ηφαιστείου στο νησί Σακουρατζίμα στην Ιαπωνία που παρουσιάζουν βίντεο στο διαδίκτυο. Εκτοξεύτηκαν τόνοι τέφρας σε μια στήλη ύψους 5 χιλιομέτρων και βράχοι.

Το Σακουρατζίμα, ένα στρατοηφαίστειο στα νότια της Ιαπωνίας, άρχισε να εκτοξεύει λάβα το απόγευμα της Τετάρτης, με την έκρηξη να συνεχίζεται την Πέμπτη.

Explosion of the Sakurajima volcano today: ash plumes are rising to 5,000 meters above the summit crater for the first time since 2020.pic.twitter.com/CdmWn0IfpB — Massimo (@Rainmaker1973) February 14, 2024

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση στους κατοίκους που ζουν στη σκιά του βουνού, ύψους 3.665 ποδιών, ότι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να εκκενώσουν εάν οι εκρήξεις ενταθούν.

Το ηφαίστειο, που είναι το πιο ενεργό της Ιαπωνίας, ήταν προηγουμένως νησί μέχρι το 1914 οπότε οι ροές λάβας το συνέδεσαν με τη χερσόνησο Οσουμί αναφέρει η Daily Mail.

New eruptions were recorded last night at the Sakurajima volcano in Japan pic.twitter.com/1xUTlfCN2K — S p r i n t e r M e d i a s e t (@SprinterMedia1) February 15, 2024

#Sakurajima Volcano #Kagoshima, Japan, 14.02.2024, 06:59 local time, 8 x speed

source: Japan Ministery of transportation pic.twitter.com/PZW5us2KMp — Rita Bauer (@wischweg) February 13, 2024

Πηγή: skai.gr

