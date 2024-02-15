Λογαριασμός
Δέος από την έκρηξη ηφαιστείου στην Ιαπωνία - Εκτοξεύτηκαν τόνοι τέφρας σε ύψος 5 χλμ. και βράχοι - Δείτε βίντεο

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση στους κατοίκους που ζουν στη σκιά του βουνού, ύψους 3.665 ποδιών, ότι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να εκκενώσουν εάν οι εκρήξεις ενταθούν.

Sakurajima

Δέος προκαλεί η στιγμή της έκρηξης ενός ηφαιστείου στο νησί Σακουρατζίμα στην Ιαπωνία που παρουσιάζουν βίντεο στο διαδίκτυο. Εκτοξεύτηκαν τόνοι τέφρας σε μια στήλη ύψους 5 χιλιομέτρων και βράχοι. 

Το Σακουρατζίμα, ένα στρατοηφαίστειο στα νότια της Ιαπωνίας, άρχισε να εκτοξεύει λάβα το απόγευμα της Τετάρτης, με την έκρηξη να συνεχίζεται την Πέμπτη. 

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση στους κατοίκους που ζουν στη σκιά του βουνού, ύψους 3.665 ποδιών, ότι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να εκκενώσουν εάν οι εκρήξεις ενταθούν.

Το ηφαίστειο, που είναι το πιο ενεργό της Ιαπωνίας, ήταν προηγουμένως νησί μέχρι το 1914 οπότε οι ροές λάβας το συνέδεσαν με τη χερσόνησο Οσουμί αναφέρει η Daily Mail.

