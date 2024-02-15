Δύο ακτιβιστές έριξαν ροζ σκόνη στο Σύνταγμα των ΗΠΑ

Δύο οικολόγοι ακτιβιστές αναμένεται να προσαχθούν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου αφού συνελήφθησαν επειδή έριξαν ροζ σκόνη σε μια γυάλινη προθήκη όπου φυλάσσεται το Σύνταγμα των ΗΠΑ, στο Μουσείο των Εθνικών Αρχείων, στην Ουάσινγκτον.

Το πολύτιμο έγγραφο, που αποτελείται από τέσσερα φύλλα περγαμηνής, δεν έπαθε τίποτα, αφού το προστάτευσε το κάλυμμά του, ανέφεραν τα Εθνικά Αρχεία, καταγγέλλοντας μια «πράξη βανδαλισμού».

Η αστυνομία συνέλαβε το απόγευμα της Τετάρτης δύο άνδρες. Η ροτόντα του μουσείου σήμερα παρέμεινε κλειστή, ώστε να καθαριστεί ο χώρος.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δύο άνδρες να στέκουν δίπλα στις προθήκες, με τα χέρια και τα ρούχα τους καλυμμένα από μια ροζ σκόνη. Παραφράζοντας το Σύνταγμα, είπαν στους επισκέπτες του μουσείου ότι πιστεύουν πως όλοι στον πλανήτη έχουν δικαίωμα στον καθαρό αέρα και το βιώσιμο κλίμα και ζήτησαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να κηρύξει κατάσταση έκτακτης κλιματικής ανάγκης. Λίγο μετά, τέθηκαν υπό κράτηση από την ασφάλεια του μουσείου.

Τα τελευταία χρόνια, ακτιβιστές που αγωνίζονται κατά της κλιματικής αλλαγής βάζουν στο στόχαστρο πίνακες ζωγραφικής και άλλα έργα τέχνης, για να προσελκύσουν την προσοχή στον αγώνα τους. Το 2022 ένας ακτιβιστής πέταξε ένα κέικ στη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, στο Λούβρο. Λίγους μήνες αργότερα, δύο ακτιβιστές έχυσαν τοματόσουπα στα Ηλιοτρόπια του Βαν Γκογκ, στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, προκαλώντας μικρή ζημιά στην κορνίζα. Άλλοι ακτιβιστές κολλούν τα χέρια τους σε διάσημα έργα τέχνης.

Τα Εθνικά Αρχεία ανακοίνωσαν ότι η ροτόντα και η προθήκη με το κείμενο του Συντάγματος θα είναι σύντομα και πάλι προσβάσιμα στο κοινό. «Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα αυτόν τον βανδαλισμό και θα επιμείνουμε να διωχθούν ποινικά οι δράστες», ανέφερε η Αρχειονόμος των ΗΠΑ Κολίν Σόγκαν σε μια ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

