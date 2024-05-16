EΦΚΑ: Με ραντεβού η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι η διαδικασία χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας και της ενημέρωσης στοιχείων μητρώου πραγματοποιείται, κατόπιν κλεισίματος ραντεβού από τους πολίτες με την οικεία τοπική διεύθυνση του φορέα, καθώς πλέον έχουν εκλείψει οι συνθήκες που υπαγόρευαν τη λήψη έκτακτων μέτρων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι συναλλασσόμενοι μπορούν, μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης (gov.gr) ή του δικτυακού τόπου της ηλεκτρονικής υπηρεσίας www.efka.gov.gr/rv, να εισέλθουν με τους κωδικούς Taxis, προκειμένου να πραγματοποιήσουν το κλείσιμο του ραντεβού.

Με απλά βήματα, επιλέγουν το υποκατάστημα και το τμήμα που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν και κλείνουν αυτόματα το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού που επιθυμούν. Την ημέρα του ραντεβού αρκεί να προσέλθουν λίγα μόνο λεπτά νωρίτερα και να εξυπηρετηθούν άμεσα και με ασφάλεια.

«Σε κάθε περίπτωση, έκτακτα γεγονότα που σχετίζονται με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και ενημέρωσης στοιχείων μητρώου αντιμετωπίζονται από το προσωπικό του e-ΕΦΚΑ με υψηλό βαθμό ευαισθησίας» επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ.

