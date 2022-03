Χάρτη με την τελευταία ενημέρωση για την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.



Με βάση τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει το Λονδίνο, στο χάρτη εμφανίζονται κύματα επιθέσεων ανατολικά και δυτικά του Κιέβου, και τη Χερσώνα να βρίσκεται στην «αιχμή» της ρωσικής επέκτασης, ενώ επιθέσεις συνεχίζει να δέχεται και η Οδησσός κοντά στην Υπερδνειστερία. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, έδειχνε σε χάρτη εισβολή στη Μολδαβία.

Η Ουκρανία δεν έχει από 1ης Μαρτίου πρόσβαση στην Αζοφική θάλασσα, ενώ είναι άγνωστο αν στόχος των ρωσικών στρατευμάτων είναι να καταλάβουν όλα τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα σκάφη και τις συνοδείες τους στη νότια ακτή της Κριμαίας, έναντι της ακτογραμμής που περιλαμβάνει την Οδησσό.

Σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας, που πλήττονται από βόμβες των ρωσικών δυνάμεων ή έχουν περικυκλωθεί, η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Στα νότια, το στρατηγικό λιμάνι της Μαριούπολης είναι σχεδόν αποκομμένο και υφίσταται έντονους βομβαρδισμούς, η πόλη Χάρκιβ, η δεύτερη πολυπληθέστερη στη χώρα, επίσης βομβαρδίζεται εδώ και αρκετές ημέρες.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στην ουκρανική και στη ρωσική αντιπροσωπεία αναμένεται να ξεκινήσουν στη Λευκορωσία σε λίγη ώρα.

