Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε έναν κόσμο κανονικό, η συντριπτική πλειοψηφία των ταξί που κυκλοφορούν στους δρόμους της ελληνικής επικράτειας θα έπρεπε ήδη να έχει αναρτημένο ένα ειδικό αυτοκόλλητο που θα ενημερώνει τους πελάτες ότι στο τέλος της διαδρομής ο οδηγός υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη και ότι είναι δυνατή η πληρωμή με κάρτα…. Όσο είδατε τα αυτοκόλλητα αυτά εσείς, άλλο τόσο τα είδα κι εγώ…



Αντί για τον κανονικό κόσμο, ζούμε σε έναν άλλο στον οποίο η ομοσπονδία ταξί παίζει απροκάλυπτα «καθυστερήσεις». Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί αρνείται να παραλάβει τα ειδικά αυτοκόλλητα εγείροντας ….ζητήματα ασφαλείας. Υποστηρίζει ότι το αυτοκόλλητο διαστάσεων 25χ12 εκατοστών το οποίο πρέπει να αναρτηθεί στο επάνω μέρος του πίσω δεξιού παραθύρου σε σχέση με τη θέση του οδηγού, είναι πολύ μεγάλο και δυσχεραίνει την οδήγηση. Ζητά λοιπόν μικρότερο διαστάσεων λ.χ. μιας πιστωτικής κάρτας για να προχωρήσει κανονικά η διαδικασία.



Αποτέλεσμα; Από τις 31 Ιουλίου όταν και βγήκε η σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, τα ειδικά αυτοκόλλητα που τύπωσε η ΑΑΔΕ να έχουν παραμείνει στα γραφεία της. Και τα ταξί να κυκλοφορούν ανενόχλητα στους δρόμους αφού δεν μπορεί να γίνει έλεγχος. Το πρόστιμο σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί να μην έχει συμμορφωθεί είναι 1000€.



Όλα αυτά βέβαια του κάκου… Το υπουργείο Οικονομικών παραμένει ανυποχώρητο στην αρχική του απόφαση και τις επόμενες ημέρες – αν όχι σήμερα – θα προχωρήσει στην έκδοση νέας απόφασης για την παραλαβή των αυτοκόλλητων. Η αρχική απόφαση όριζε ότι η διάθεση της αυτοκόλλητης ταμπέλας στους ταξιτζήδες θα γινόταν μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) και των σωματείων που είναι μέλη αυτής κι ότι οι οδηγοί θα έπρεπε να έχουν τοποθετήσει την ταμπέλα στο ταξί εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή της.

Περαιτέρω ανοχή πάντως διαβεβαιώνει το ΥΠΟΙΚ δεν θα υπάρξει. Μετά και την παρέλευση της νέας διορίας που θα οριστεί οι έλεγχοι θα αρχίσουν κανονικά και τα πρόστιμα θα βεβαιώνονται.



Όλα αυτά συμβαίνουν με νωπά ακόμη τα στοιχεία από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2023 σύμφωνα με τα οποία 6/10 ιδιοκτήτες ταξί δήλωσαν ζημιές. Κι από αυτούς που δήλωσαν κέρδη ο μέσος όρος ήταν 6.535€ , πολύ κάτω δηλαδή από τα 10.920 που είναι το εισόδημα αυτού που αμείβεται με τον βασικό μισθό. Δήλωσαν δηλαδή ότι ζουν με 544€/μήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.