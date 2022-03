Η Οδησσός, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, προετοιμάζεται καθώς τα ρωσικά πολεμικά πλοία αναχωρούν από την Κριμαία

Αρκετά ρωσικά πολεμικά πλοία από την Κριμαία κατευθύνθηκαν προς την Οδησσό.«Μια αμφίβια επίθεση θα μπορούσε να γίνει μόλις την Πέμπτη», είπαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Fox News.

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα σκάφη και τις συνοδείες τους στη νότια ακτή της Κριμαίας, έναντι της ακτογραμμής που περιλαμβάνει την Οδησσό.

Video from western Crimea showing much of Russia's naval grouping in the Black Sea. I count the Pyotr Morgunov Project 11711, two Project 1171, and 5(?) Project 775 large landing ships.https://t.co/3KXaclFHIc pic.twitter.com/Pa5OBqvFOf — Rob Lee (@RALee85) March 3, 2022

