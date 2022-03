Οι συνομιλίες ανάμεσα στην ουκρανική και στη ρωσική αντιπροσωπεία θα ξεκινήσουν στη Λευκορωσία στις 16.00 περίπου (ώρα Ελλάδος).

Το Κίεβο σχεδιάζει να θέσει προς συζήτηση το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων προτού προχωρήσει σε συζήτηση άλλων θεμάτων, έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ο ουκρανός διαπραγματευτής Νταβίντ Αρακαμία.

"Καθ΄όδόν για τις διαπραγματεύσεις με την Ρωσική Ομοσπονδία. Ήδη είμαστε μέσα στα ελικόπτερα", έγραψε από την πλευρά του στη σελίδα του στο Twitter ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Ζελένσκι αναρτώντας και μια φωτογραφία του μαζί με τον Αρακαμία, ντυμένοι με στρατιωτικές στολές, μέσα σε κάτι που μοιάζει με καμπίνα ελικοπτέρου.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk