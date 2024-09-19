Η πρώην Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ, δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπερασπιζόμενη την προηγούμενη δουλειά της ως γυμνό μοντέλο, καθώς προωθούσε το νέο της βιβλίο.

Το βίντεο ξεκινά με τη Μελάνια Τραμπ να διερωτάται: «Γιατί στέκομαι περήφανα πίσω από τη δουλειά μου ως μοντέλο γυμνών φωτογραφίσεων;».

«Μήπως δεν μπορούμε πλέον να εκτιμήσουμε την ομορφιά του ανθρώπινου σώματος; Διαχρονικά, οι μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν τιμήσει το ανθρώπινο σχήμα, προκαλώντας βαθιά συναισθήματα και θαυμασμό», συνεχίζει.

«Πρέπει να τιμούμε τα σώματά μας και να αγκαλιάζουμε τη διαχρονική παράδοση της χρήσης της τέχνης ως ισχυρού μέσου αυτοέκφρασης», καταλήγει το βίντεο.

Τα απομνημονεύματα της Μελάνια Τραμπ με τίτλο «Melania» πρόκειται να κυκλοφορήσουν τον Οκτώβριο. Η ομάδα της, όταν ανακοίνωσε την κυκλοφορία του βιβλίου, το περιέγραψε ως «μια ισχυρή και εμπνευσμένη ιστορία μιας γυναίκας που χάραξε το δικό της μονοπάτι, ξεπέρασε τις αντιξοότητες και καθόρισε την προσωπική υπεροχή».

Η «γυμνή αλήθεια» της Μελάνια Τραμπ αναδείχθηκε κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016, όταν η «New York Post» δημοσίευσε αρκετές γυμνές φωτογραφίες, οι οποίες φέρεται να τραβήχτηκαν το 1995 και εμφανίστηκαν σε ένα καταργημένο πλέον γαλλικό ανδρικό περιοδικό. Ο τίτλος στο εξώφυλλό της ήταν «The Ogle Office».

Τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα ότι οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν για ένα ευρωπαϊκό περιοδικό πριν οι δύο τους γνωριστούν και ότι «τέτοιες φωτογραφίες είναι πολύ της μόδας και συνηθισμένες».

Ένα εξώφυλλο του βρετανικού «GQ» του 2000, στο οποίο η γεννημένη στη Σλοβενία, Μελάνια Τραμπ, φωτογραφήθηκε γυμνή στο αεροπλάνο του Τραμπ, ήρθε επίσης στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας. Ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση εκείνης της φωτογράφισης, η πρώην Πρώτη Κυρία απέκτησε νόμιμη διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τη Washington Post.

Ο πρώην πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία παντρεύτηκαν το 2005. Οι δύο προηγούμενοι γάμοι του Ντόναλντ Τραμπ ήταν, επίσης, με μοντέλα: τις Ivana Zelníčková και Marla Maples. Οι πολυάριθμες επιχειρηματικές του δραστηριότητες περιλάμβαναν, επίσης, ένα πρακτορείο μοντέλων με την ονομασία «Trump Model Management»- έκλεισε λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2017.

Η Μελάνια Τραμπ έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας του συζύγου της το 2024, κάνοντας μόνο μερικές δημόσιες εμφανίσεις από τότε που ο πρώην πρόεδρος ξεκίνησε την τρίτη του υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο.

Τον Ιούλιο, δημοσίευσε μια επιστολή μετά την απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της σε μια συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, ευχαριστώντας τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και τους αστυνομικούς για την προστασία του πρώην προέδρου και λέγοντας ότι σκέφτεται τους «Αμερικανούς συμπολίτες» της μετά τους πυροβολισμούς.



Πηγή: skai.gr

