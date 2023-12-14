Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο - Ενεργοποίηση συναγερμού για ρωσική πυραυλική επίθεση

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, λίγο μετά την ενεργοποίηση συστημάτων συναγερμού για επερχόμενη αεροπορική επίθεση, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Reuters και του Γαλλικού Πρακτορείου, με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορική να αναφέρει ότι ρωσικοί πύραυλοι κατευθύνονται με στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα.
Αυτές οι εκρήξεις ακούστηκαν λίγο μετά το τέλος της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.
Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, πύραυλοι εκτοξεύθηκαν επίσης με στόχο την περιοχή Χμελνίτσι στη δυτική Ουκρανία.
