Την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί στο τέλος κάθε χρόνου έδωσε σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόερος δήλωσε πως η Ρωσία θα συνεχίσει με τον πόλεμό της στην Ουκρανία, εκτός αν το Κίεβο κάνει μια συμφωνία που θα λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες ασφαλείας της Μόσχας, προσθέτοντας πως οι στόχοι της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» θα εκπληρωθούν σε κάθε περίπτωση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης σε μια εκδήλωση που κυριαρχείτο από το θέμα του πολέμου, ο Πούτιν --που έχει ανακοινώσει πως θα επιδιώξει άλλη μία εξαετή προεδρική θητεία τον Μάρτιο-- δήλωσε πως οι αρχικοί στόχοι του στην Ουκρανία δεν έχουν αλλάξει και πως οι ρωσικές δυνάμεις βελτιώνουν τη θέση τους κατά μήκος σχεδόν ολόκληρης της γραμμής του μετώπου.

Οι βασικοί στόχοι της Ρωσίας παραμένουν η «αποναζιστικοποίηση», η «αποστρατιωτικοποίηση» και η εξασφάλιση της ουδετερότητας της Ουκρανίας, είπε.

«Θα υπάρξει ειρήνη όταν επιτύχουμε τους στόχους μας», δήλωσε ο 71χρονος βετεράνος ηγέτης, ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος.

«Όσο για την αποστρατιωτικοποίηση, αν (οι Ουκρανοί) δεν θέλουν να έρθουν σε μια συμφωνία, τότε είμαστε αναγκασμένοι να λάβουμε άλλα μέτρα, περιλαμβανομένων στρατιωτικών. Είτε θα έχουμε μια συμφωνία, θα συμφωνήσουμε σε ορισμένες παραμέτρους (για το μέγεθος και τη δύναμη του στρατού της Ουκρανίας)... ή θα το επιλύσουμε αυτό με τη βία. Αυτό είναι για το οποίο αγωνιζόμαστε» ξεκαθάρισε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος απέκλεισε επίσης ένα νέο κύμα επιστράτευσης λέγοντας πως δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή.

«Η ροή των ανδρών που είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την πατρίδα μας με τα όπλα στο χέρι δεν μειώνεται. Μαζί με τους εθελοντές, θα πρέπει να είναι γύρω στο μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Δεν υπάρχει ανάγκη για [περαιτέρω στρατιωτική] κινητοποίηση μέχρι σήμερα».

Ο πόλεμος στη Γάζα είναι μια "καταστροφή" που δεν συγκρίνεται με την Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε «καταστροφική» την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, που δέχεται σφυροκόπημα από τον ισραηλινό στρατό στο πλαίσιο της επίθεσής του κατά της Χαμάς, εκτιμώντας ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με την κατάσταση στην Ουκρανία.

«Αυτό που συμβαίνει είναι καταστροφή», δήλωσε, κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου του που μεταδίδεται τηλεοπτικά, ο Πούτιν, του οποίου η χώρα εξαπέλυσε τον Φεβρουάριο του 2022 επίθεση κατά της Ουκρανίας.

«Κοιτάξτε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση (στην Ουκρανία) και κοιτάξτε τι συμβαίνει στη Γάζα και δείτε τη διαφορά. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

