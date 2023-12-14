Στόλτενμπεργκ: Η διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο θα παρατείνει τον πόλεμο, δεν θα τον τερματίσει

Η διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο θα παρατείνει τον πόλεμο, δεν θα τον τερματίσει», προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, από τις Βρυξέλλες, την ώρα που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Ουκρανία.
«Αν κερδίσει ο Πούτιν στην Ουκρανία, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η επιθετικότητά του να μην τελειώσει εκεί», είπε ο Στόλτενμπεργκ, στις δηλώσεις που έκανε προς τους δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, στην έδρα του ΝΑΤΟ. «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Πούτιν προετοιμάζεται για ειρήνη. Αντίθετα, το Κρεμλίνο προετοιμάζεται για έναν μακρύ και σκληρό πόλεμο», είπε.
Ο Στόλτενμπεργκ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Φίτσο που επιβεβαίωσε ότι η Σλοβακία θα συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια και να συνεισφέρει στο ολοκληρωμένο πακέτο βοήθειας του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία.
