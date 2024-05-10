Μήνυμα συσπείρωσης απέναντι στη χαλαρή ψήφο στις ευρωεκλογές έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που πραγματοποιεί περιοδεία στη Χίο. Το πρωί επισκέφθηκε το Δημαρχείο Χίου και τα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

«Σκεφτείτε λίγο πόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα το 2024 σε σχέση με το 2019 όσον αφορά τις γεωπολιτικές αστάθειες. Με έναν πόλεμο στην Ουκρανία, με ένα ανοιχτό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, η Ευρώπη θα κληθεί τα επόμενα πέντε χρόνια να παίξει έναν πολύ πιο ισχυρό γεωπολιτικό ρόλο και η Ελλάδα πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια σε αυτήν τη μετεξέλιξη της Ευρώπης σε νέα γεωπολιτική δύναμη. Έχουμε λόγο και συμφέρον να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια», τόνισε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος σε πολίτες στον πεζόδρομο της οδού Απλωταριάς.

«Επειδή ακούω διάφορους από την αντιπολίτευση να ισχυρίζονται ότι οι ευρωεκλογές είναι μία ευκαιρία να στείλουμε μήνυμα αμφισβήτησης της κυβερνητικής σταθερότητας, τους απαντώ: Σηκώνουμε το γάντι της πρόκλησης. Η πολιτική σταθερότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτών των εκλογών και οι πολίτες ας στείλουν και πάλι μήνυμα ότι ουσιαστικά τίποτα δεν έχει αλλάξει από την εντολή την οποία μας έδωσαν τον περασμένο Ιούνιο να κυβερνήσουμε για μία τετραετία και να δρομολογήσουμε τις μεγάλες αλλαγές που η χώρα έχει τόσο ανάγκη. Διότι αν η πρώτη τετραετία ήταν μία τετραετία στην οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πολλές κρίσεις και νομίζω ότι τα βγάλαμε πέρα με αρκετή επιτυχία, η δεύτερη τετραετία, είναι η τετραετία των μεγάλων δομικών αλλαγών που θα βάλουν για τα καλά την Ελλάδα σε τροχιά προσέγγισης με την Ευρώπη. Αυτή η μεγάλη, προοδευτική, πατριωτική ΝΔ, μια Νέα Δημοκρατία η οποία αγωνίζεται για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, η οποία επενδύει στην πρόοδο, στην ισότητα, σε μία ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, αυτή η ΝΔ τελικά είναι η μόνη παράταξη η οποία και σήμερα έχει πειστική συνολική πρόταση για τη χώρα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Στις κάλπες λοιπόν της 9ης Ιουνίου θέλω να ζητήσω από όλες και από όλους να ξανακάνουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια συσπείρωσης της παράταξής μας, να πάμε να ψηφίσουμε, να μην αντιμετωπίσουμε αυτές τις εκλογές με οποιαδήποτε αίσθηση χαλαρότητας ή αδιαφορίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.