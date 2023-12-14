Το εφετείο στο Ειδικό Δικαστήριο της Χάγης για το Κόσοβο επικύρωσε σήμερα την καταδίκη ενός πρώην διοικητή των ανταρτών του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK), ο οποίος διηύθυνε μια φυλακή όπου είχαν διαπραχθεί βασανιστήρια κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Κοσόβου και Σερβίας το 1998-99, με το Δικαστήριο ωστόσο να μειώνει την ποινή του.

Ο Σαλίχ Μουσταφά, 51 ετών, καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2022 σε ποινή κάθειρξης 26 ετών για εγκλήματα πολέμου, περιλαμβανομένων δολοφονιών και βασανιστηρίων. Οι δικαστές του εφετείου επικύρωσαν σήμερα την καταδίκη του Μουσταφά για τα εγκλήματα πολέμου της αυθαίρετης κράτησης, των βασανιστηρίων και των δολοφονιών, αλλά μείωσαν την ποινή κάθειρξής του σε 22 χρόνια.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που δικαστές του εφετείου αποφαίνονται επί μιας ετυμηγορίας από το Ειδικό Δικαστήριο για το Κόσοβο για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.

Οι δικαστές έκριναν ότι ο Μουσταφά διηύθυνε ένα κέντρο κράτησης όπου κρατούμενοι, κυρίως Αλβανοί του Κοσόβου που ήταν πολιτικοί αντίπαλοι του UCK, υποβάλλονταν σε ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια σε καθημερινή βάση. Ένας από τους κρατούμενους δεν επέζησε από τις πρακτικές αυτές.

Στην έφεση, οι δικαστές αναθεώρησαν την ποινή, κρίνοντας ότι σε παρόμοιες υποθέσεις σε δικαστήρια στο Κόσοβο και σε διεθνή δικαστήρια οι κατηγορούμενοι είχαν λάβει μικρότερες ποινές.

Ο Μουσταφά θα παραμείνει στο κέντρο κράτησης του Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης για το Κόσοβο, ενόσω το Δικαστήριο θα αναζητά μια τρίτη χώρα όπου θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή κάθειρξής του.

Ο ίδιος είχει επιδιώξει να ανατραπεί η καταδίκη του, αλλά οι δικαστές ανέφεραν ότι δεν βρήκαν νομικά ή τεκμηριωμένα λάθη στα ευρήματα της πρωτόδικης δίκης για τα περισσότερα από τα ζητήματα που τέθηκαν.

Το Ειδικό Δικαστήριο της Χάγης για το Κόσοβο, που εδρεύει στην Ολλανδία και στελεχώνεται από διεθνείς δικαστές και δικηγόρους, συγκροτήθηκε το 2015 για να χειριστεί υποθέσεις με βάση τη νομοθεσία του Κόσοβου κατά πρώην ανταρτών του UCK.

Περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 1998-99 στο Κόσοβο, όταν αυτό ήταν μέρος της Σερβίας υπό τον τότε πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Οι μάχες έληξαν μετά τις αεροπορικές επιδρομές του ΝΑΤΟ κατά σερβικών δυνάμεων και το Κόσοβο κήρυξε την ανεξαρτησία του το 2008, αν και το Βελιγράδι δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

