My Style Rocks: Οι δυσκολίες του athletic glam

Μια πολύ απαιτητική και δύσκολη δοκιμασία περιμένει σήμερα τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks οι οποίες πρέπει να δημιουργήσουν εικόνες βασισμένες στο athletic glam. Τι ρόλο παίζουν σε μία τέτοια εμφάνιση τα κοσμήματα; Ποια είναι η διαφορά με το athleisure;

Δείτε το τρέιλερ

Η δυσκολία της αποστολής γίνεται ορατή από τις πρώτες εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων καθώς αρκετές βρίσκονται οριακά εκτός θέματος!

Η Νατάσα εντάσσει στο σύνολό της μία ανδρική στολή πάλης και κερδίζει τις εντυπώσεις για την επιλογή της.

Η κόντρα ανάμεσα στη Ζέτα και τη Νικολίνα συνεχίζεται με τις δύο διαγωνιζόμενες να φαίνεται πως πλέον δεν μπορούν να επικοινωνήσουν…

Η Δήμητρα απογοητεύεται από τη βαθμολογία της σημερινής της εμφάνισης καθώς πίστευε περισσότερο στο στιλ της.

Το «βαριέμαι» της Νικολίνας την ώρα που στην πασαρέλα ανεβαίνει η Ανδριάνα δίνει τροφή για νέες συζητήσεις ενώ τα σχόλια «δεύτερο» και «άβολο» από την Ιωάννα πέφτουν στο… κενό.

Ποιες διαγωνιζόμενες θα καταφέρουν να είναι μέσα στο θέμα;

Πηγή: skai.gr

