Πόλεμος στη Γάζα: Τουλάχιστον 18.787 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις

Τουλάχιστον 18.787 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 50.897 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας Ασράφ αλ-Κούντρα.

Η κυβέρνηση της Χαμάς, η οποία κυβερνά τον παλαιστινιακό θύλακα από το 2007, εκτιμά ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών και τραυματιών είναι πολύ μεγαλύτερος, με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες διάσωσης και τις ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις βομβαρδισμένες περιοχές για να απελευθερώσουν θύματα και να εντοπίσουν σορούς ανθρώπων από τα ερείπια.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έχει αναφέρει ότι το 70% των νεκρών είναι γυναίκες και παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών.

Πηγή: skai.gr

