Η βρετανική οικονομία εξήλθε της ύφεσης στην οποία είχε περιέλθει μετά από δύο διαδοχικά τρίμηνα με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής, το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά 0,6%, έναντι προγνώσεων για ρυθμό ανάπτυξης 0,4%.

Τον Μάρτιο η οικονομία έτρεξε με θετικό ρυθμό ανάπτυξης 0,4%.

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ σχολίασε πως τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι «η οικονομία έστριψε μια γωνία» και ότι το σχέδιο της κυβέρνησής του αποδίδει.

Ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ έκανε λόγο για «ενθαρρυντικά» στοιχεία, αλλά η σκιώδης υπουργός Οικονομικών των Εργατικών Ρέιτσελ Ριβς σχολίασε ότι δεν είναι ώρα για «γύρο του θριάμβου», καθώς το ΑΕΠ είναι κατά 300 λίρες κατά κεφαλή χαμηλότερο από τότε που ανέλαβε την εξουσία ο Ρίσι Σούνακ.

Στα δύο τελευταία τρίμηνα του 2023 η βρετανική οικονομία είχε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης 0,1% και 0,3% κατά σειρά. Η τεχνική ύφεση είχε αποδοθεί στην περιορισμένη δύναμη των καταναλωτών λόγω του υψηλού πληθωρισμού και των φουσκωμένων λογαριασμών ενέργειας.

