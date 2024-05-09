«Η καλύτερη στιγμή της ζωής μου!». Γερμανός YouTuber είδε το Παναθηναϊκός - Μακάμπι και... τρελάθηκε. Ο λόγος για τον YouTuber Sanny, ο οποίος είχε βρεθεί στο ΟΑΚΑ και σε προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι των «πράσινων» με τη Μακάμπι, αλλά δεν του ήταν... αρκετό.

Σημειώνεται ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 81-72 και πήρε το εισιτήριο για το Final 4 του Βερολίνου. To βίντεο του Sanny είναι ό,τι κοντινότερο στο να ήσασταν στο ΟΑΚΑ κατά την ιστορική πρόκριση. Ειδικά τη στιγμή της νίκης όπου κόσμος και παίκτες γίνονται «ένα» στο παρκέ, ο Γερμανός τα χάνει και γίνεται εντελώς... Έλληνας πανηγυρίζοντας έξαλλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.