Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη νέα πυραυλική επιδρομή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου.

Ακούστηκε σειρά εκρήξεων και σχεδόν ταυτόχρονα ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας, μετέδωσαν ανταποκριτές διεθνών πρακτορείων ειδήσεων.

«Υπάρχουν 34 τραυματίες στη συνοικία Ντνιπρόβσκι της πρωτεύουσας, οι 15 εισήχθησαν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους δυο παιδιά, (άλλοι) 19 δέχθηκαν ιατρικές φροντίδες επιτόπου», διευκρίνισε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενος τα σωστικά συνεργεία.

Σύμφωνα με τον Κλίτσκο, η «νυχτερινή επίθεση του εχθρού εναντίον της συνοικίας Ντνιπρόβσκι» είχε αποτέλεσμα να «υποστούν ζημιές» πολυκατοικία και παιδιατρικό νοσοκομείο, μεταξύ άλλων. Δεκαπέντε ένοικοι της πολυκατοικίας χρειάστηκε να διασωθούν, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, έκανε λόγο για 12 τραυματίες εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλων της Ρωσίας που καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου ανέφερε πως μετά την καταστροφή «εναέριων εχθρικών στόχων» έπεσαν συντρίμμια στις συνοικίες Ντεσνιάνσκι και Ντνιπρόβσκι κάνοντας επίσης λόγο για πυρκαγιά.

Πρόκειται για τη δεύτερη ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο εντός της εβδομάδας. Τη Δευτέρα, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν πως καταστράφηκαν οκτώ ρωσικοί «βαλλιστικοί πύραυλοι» που κατευθύνονταν στο Κίεβο και χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες τέσσερις άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

