«Ο Μονομάχος»: Ο αθλητισμός θα βοηθήσει στον «Μονομάχο»; - Τρέιλερ

«Ο Μονομάχος»
Με τον Χρήστο Φερεντίνο
Ο Χάρης Πετρούτσος μπαίνει ξανά στην αρένα του Μονομάχου και αντιμετωπίζει 97 ενεργούς αντιπάλους και από την τρίτη ερώτηση, ξεκινά να χρησιμοποιεί τις βοήθειες…
Ο Σωτήρης Καπετάνιος από τη θέση 10, είναι ο επόμενος τυχερός που παίρνει το χρίσμα του Μονομάχου. Έρχεται από τη Σαλαμίνα, εκεί που διατηρεί το δικό του εστιατόριο – καφέ, ενώ παλιά ήταν αθλητής handball στην Α1 με την ομάδα των Βριλησσίων. Άραγε, ο αθλητισμός θα τον βοηθήσει στον τρόπο που θα αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του και στη διεκδίκηση των 100.000 ευρώ;
Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ
Δείτε το τρέιλερ
«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο
Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.