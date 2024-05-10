Η Taylor Swift πρόσθεσε το νέο της άλμπουμ, «The Tortured Poets Department», σε μια ήδη γεμάτη setlist, καθώς επέστρεψε στην περιοδεία «Eras Tour» μετά από ένα δίμηνο διάλειμμα.

Η Swift είχε περιγράψει τον νέο της δίσκο ως «νέα έργα που αντανακλούν γεγονότα, απόψεις και συναισθήματα από μια φευγαλέα και μοιραία στιγμή του χρόνου - μια στιγμή που ήταν τόσο συγκλονιστική όσο και θλιβερή εξίσου». Στο Παρίσι το βράδυ της Πέμπτης, 9 Μάϊου 2024, το έθεσε πιο περιεκτικά: «Η γυναικεία οργή, το μιούζικαλ».

Η περιοδεία «Eras Tour» έχει ταξιδέψει στην Αμερική, την Ασία και την Αυστραλία. Μετά από συναυλίες σε 12 ευρωπαϊκές χώρες -συμπεριλαμβανομένων της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας- θα επιστρέψει για μια τελευταία διαδρομή στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Οι συναυλίες της Swift στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινούν στις 7 Ιουνίου στο στάδιο Murrayfield του Εδιμβούργου, προτού «ταξιδέψουν» στο Λίβερπουλ, το Κάρντιφ και το στάδιο Wembley του Λονδίνου.

Στην πρώτη από τις ευρωπαϊκές της ημερομηνίες, στην αρένα «La Défense», στο Παρίσι, η Swift πρόσθεσε επτά τραγούδια από το νέο της άλμπουμ 31 κομματιών, μεταξύ των οποίων το single «Fortnight» και το «I Can Do It with a Broken Heart», το οποίο καταγράφει τις δυσκολίες που βίωσε στις περιοδείες της μετά από τον χωρισμό μιας σχέσης της: «Όλα τα κομμάτια του εαυτού μου έσπασαν καθώς το κοινό τραγουδούσε "κι άλλο… κι άλλο"... Κλαίω πολύ, αλλά είμαι τόσο παραγωγική. Είναι Τέχνη», ανέφερε η ίδια.

Το νέο της άλμπουμ έχει εδραιώσει τη Swift ως τη μεγαλύτερη ποπ σταρ του αιώνα με βάση πολλές μετρήσεις. Το άλμπουμ κυριάρχησε στις υπηρεσίες streaming παγκοσμίως και τα κομμάτια από αυτό κατέλαβαν τις 14 πρώτες θέσεις του αμερικανικού Billboard Hot 100 singles chart την εβδομάδα της κυκλοφορίας του, «σπάζοντας» το ρεκόρ που είχε κάνει με το προηγούμενο άλμπουμ της, «Midnights».

Η περιοδεία «Eras Tour» της Swift, η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 και θα συνεχιστεί μέχρι τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, είναι η πιο κερδοφόρα όλων των εποχών και η πρώτη συναυλιακή περιοδεία που φτάνει το 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τους αναλυτές της Pollstar.

Πηγή: skai.gr

