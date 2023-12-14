Iράκ: Βρήκε διασυνδέσεις υπηρεσιών ασφαλείας με επιτιθέμενους σε πρεσβεία ΗΠΑ

Το Ιράκ ταυτοποίησε διασυνδέσεις ανάμεσα σε αρκετούς από τους δράστες επίθεσης με ομοβροντία ρουκετών στις 7 Δεκεμβρίου εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη και υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο πρωθυπουργός του Ιράκ.

Η ανακοίνωση δεν επεξήγησε με ποιες υπηρεσίες ασφαλείας συνδέονταν οι φερόμενοι ως δράστες, αλλά ανέφερε πως αρκετοί από αυτούς έχουν συλληφθεί και πως συνεχίζεται η εργασία για τη σύλληψη και άλλων.

Ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν επίσης άτομα που βοήθησαν τους δράστες παρέχοντας επιμελητειακή υποστήριξη για την επίθεση και διευκόλυναν τις κινήσεις τους κοντά στην οχυρωμένη Πράσινη Ζώνη όπου έλαβαν χώρα οι επιθέσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η επίθεση, η πρώτη στην πρεσβεία εδώ και πάνω από ένα χρόνο, θεωρήθηκε πως αποτελούσε κλιμάκωση σε εβδομάδες επιθέσεων σε δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν ένοπλες οργανώσεις Ιρακινών σιιτών μουσουλμάνων που έχουν στενούς δεσμούς με το Ιράν.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη ειδικά για την επίθεση στην πρεσβεία.

Καταδικάστηκε από ανώτατους αξιωματούχους των ΗΠΑ, που κάλεσαν το Ιράκ να καταστήσει υπόλογους τους δράστες και επανέλαβαν πως οι ΗΠΑ επιφυλάσσονται του δικαιώματος να απαντήσουν όπως έχουν κάνει αρκετές φορές με αεροπορικά πλήγματα εναντίον μαχητών.

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση στην πρεσβεία.

Ορισμένες από τις βαριά οπλισμένες οργανώσεις σιιτών που έχουν διεκδικήσει ρόλο σε πολλές επιθέσεις συγκροτούν επίσης ταξιαρχίες στις Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης, μια ιρακινή δύναμη κρατικής ασφαλείας η οποία τεχνικά τελεί υπό τη διοίκηση του ίδιου του Σουντάνι.

Αυτές οι παρατάξεις έχουν δεσμευθεί ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις, επικαλούμενες την υποστήριξη της Ουάσινγκτον στους σφοδρούς βομβαρδισμούς που διενεργεί το Ισραήλ εναντίον της Γάζας και την παρουσία στρατιωτών των ΗΠΑ στο Ιράκ, τους οποίους αποκαλούν κατοχική δύναμη.

Εκτός από το το διπλωματικό προσωπικό τους στο Ιράκ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περίπου 2.500 στρατιώτες στη χώρα σε μια αποστολή που όπως λένε έχει σκοπό να συμβουλεύσει και να συνδράμει τις τοπικές δυνάμεις στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν μια αναθέρμανση της οργάνωσης μαχητών Ισλαμικό Κράτος, το οποίο το 2014 κατέλαβε μεγάλα τμήματα του Ιράκ αλλά και της Συρίας προτού ηττηθεί στη συνέχεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

