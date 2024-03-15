«Ράγισε» το μέχρι πριν από λίγο καιρό αρραγές αμερικανοϊσραηλινό μέτωπο για τη Γάζα, με τον Τζο Μπάιντεν να «αδειάζει» ανοιχτά τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου , και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να τον αγνοεί επιδεικτικά ανακοινώνοντας στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.



Πριν από μερικές ημέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ευθέως ότι ο Νετανιάχου κάνει «περισσότερο κακό παρά καλό στο Ισραήλ» με τον πόλεμο στη Γάζα. Από πλευράς τους, οι ακροδεξιοί κυβερνητικοί εταίροι του Νετανιάχου στηρίζουν ανοιχτά την «ολική επαναφορά» του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μην αποδοκιμάζει.

"Ο Νετανιάχου δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες της χώρας"

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υποστήριξε σήμερα πολλοί Αμερικανοί συμμερίζονται τις ανησυχίες του Τσακ Σούμερ, του επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο οποίος σε πρόσφατη ομιλία του ζήτησε τη διεξαγωγή νέων εκλογών στο Ισραήλ και επέκρινε δριμύτατα τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θεωρώντας ότι αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Ήταν μια καλή ομιλία», είπε ο Μπάιντεν όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο για τις δηλώσει του Σούμερ. «Εξέφρασε μια σοβαρή ανησυχία, την οποία συμμερίζονται πολλοί Αμερικανοί», πρόσθεσε. Σημείωσε επίσης ότι ο Σούμερ είχε ενημερώσει τον ίδιο και το επιτελείο του πριν εκφωνήσει την ομιλία του.

Ο Σούμερ, που υποστήριζε ανέκαθεν το Ισραήλ και είναι ο υψηλότερος εκλεγμένος αξιωματούχος των ΗΠΑ εβραϊκής καταγωγής, είπε στη Γερουσία ότι η κυβέρνηση του Νετανιάχου δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες της χώρας, πέντε μήνες μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε με αφορμή την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου.

Η ομιλία του αντικατοπτρίζει τον αυξανόμενο εκνευρισμό της Ουάσινγκτον με τον Νετανιάχου, τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο, την αποτυχία του να προστατεύσει τους άμαχους Παλαιστινίους και τη θεωρούμενη παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Οι διεθνές επικρίσεις σε βάρος των ΗΠΑ για τη στήριξη που παρέχουν στο Ισραήλ εντείνονται λόγω του υψηλού αριθμού των απωλειών και την επισιτιστική κρίση στον θύλακα.

Στην ίδια ομιλία ο Σούμερ επέκρινε επίσης τους Παλαιστίνιους που στηρίζουν τη Χαμάς και είπε ότι θα πρέπει να «κάνει στην άκρη» και ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς. Υποστήριξε ότι θα ήταν «σοβαρό λάθος» αν το Ισραήλ απέρριπτε τη λύση των δύο κρατών και προέτρεψε τους διαπραγματευτές να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Το σημερινό σχόλιο του Μπάιντεν επιβεβαιώσει το χάσμα μεταξύ της Ουάσινγκτον και της ισραηλινής κυβέρνησης.

Εγκρίθηκε η στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα

Ο Νετανιάχου νωρίτερα την Παρασκευή ενέκρινε τη στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Ράφα της νότιας Γάζας. Την απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε το γραφείο του μετά από συνεδρίαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου.

«Οι IDF είναι προετοιμασμένοι για την επιχείρηση και για την εκκένωση του [αμάχου] πληθυσμού» αναφέρεται.

Η απόφαση έρχεται παρά τις εκτεταμένες προειδοποιήσεις από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Αιγύπτου, να μην εισέλθουν στη Ράφα, όπου έχουν βρει καταφύγιο περίπου 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Η δήλωση αναφέρει επίσης ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις συνομιλίες για μια συμφωνία εκεχειρίας στο Κατάρ «όταν το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συζητήσει τη θέση του Ισραήλ».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε και την τελευταία πρόταση της Χαμάς για απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους και εκεχειρία, λέγοντας ότι τα αιτήματά της «εξακολουθούν να είναι παράλογα». Αλλά πρόσθεσε ότι θα στείλει Ισραηλινούς αντιπροσώπους στο Κατάρ για να συνεχίσουν τις προσπάθειες εκεχειρίας.

Ανησυχία στην Ευρώπη για το προσφυγικό

Την Κυριακή, στο Κάιρο μεταβαίνουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μαζί με τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο (το Βέλγιο προεδρεύουσα χώρα της ΕΕ), με δημοσιεύματα των Financial Times και του Bloomberg να κάνουν λόγο για συμφωνία για το μεταναστευτικό, που θα συνοδεύεται από ένα πακέτο βοήθειας ύψους πάνω από 7,4 δισ. ευρώ προς την Αίγυπτο.

Στην ΕΕ επικρατεί ανησυχία για την αύξηση των προσφυγικών ροών μέσω της Αιγύπτου. Μια επίθεση στη Ράφα αναμένεται να προκαλέσει κύμα Παλαιστινίων προσφύγων.

Σημειώνεται μόνο στην Κρήτη, το τελευταίο τρίμηνο, οι αφίξεις αγγίζουν τις 1.500, ενώ αυξημένες είναι οι ροές και προς την Γαύδο.

Ωστόσο, «σιγή ιχθύος» τηρεί η Κομισιόν σχετικά με μια πιθανή σύναψη συμφωνίας με την Αίγυπτο στο μεταναστευτικό, αναφέροντας ότι σκοπός της επίσκεψης είναι η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και η ενέργεια.

Πηγή: skai.gr

