Μπάιντεν: Πολλοί Αμερικανοί συμμερίζονται τις απόψεις του Σούμερ που ζήτησε εκλογές στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υποστήριξε σήμερα πολλοί Αμερικανοί συμμερίζονται τις ανησυχίες του Τσακ Σούμερ, του επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο οποίος σε πρόσφατη ομιλία του ζήτησε τη διεξαγωγή νέων εκλογών στο Ισραήλ και επέκρινε δριμύτατα τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θεωρώντας ότι αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Ήταν μια καλή ομιλία», είπε ο Μπάιντεν όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο για τις δηλώσει του Σούμερ. «Εξέφρασε μια σοβαρή ανησυχία, την οποία συμμερίζονται πολλοί Αμερικανοί», πρόσθεσε. Σημείωσε επίσης ότι ο Σούμερ είχε ενημερώσει τον ίδιο και το επιτελείο του πριν εκφωνήσει την ομιλία του.

Ο Σούμερ, που υποστήριζε ανέκαθεν το Ισραήλ και είναι ο υψηλότερος εκλεγμένος αξιωματούχος των ΗΠΑ εβραϊκής καταγωγής, είπε στη Γερουσία ότι η κυβέρνηση του Νετανιάχου δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες της χώρας, πέντε μήνες μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε με αφορμή την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου.

Η ομιλία του αντικατοπτρίζει τον αυξανόμενο εκνευρισμό της Ουάσινγκτον με τον Νετανιάχου, τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο, την αποτυχία του να προστατεύσει τους άμαχους Παλαιστινίους και τη θεωρούμενη παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Οι διεθνές επικρίσεις σε βάρος των ΗΠΑ για τη στήριξη που παρέχουν στο Ισραήλ εντείνονται λόγω του υψηλού αριθμού των απωλειών και την επισιτιστική κρίση στον θύλακα.

Στην ίδια ομιλία ο Σούμερ επέκρινε επίσης τους Παλαιστίνιους που στηρίζουν τη Χαμάς και είπε ότι θα πρέπει να «κάνει στην άκρη» και ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς. Υποστήριξε ότι θα ήταν «σοβαρό λάθος» αν το Ισραήλ απέρριπτε τη λύση των δύο κρατών και προέτρεψε τους διαπραγματευτές να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Το σημερινό σχόλιο του Μπάιντεν επιβεβαιώσει το χάσμα μεταξύ της Ουάσινγκτον και της ισραηλινής κυβέρνησης. Πριν από μερικές ημέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Νετανιάχου κάνει «περισσότερο κακό παρά καλό στο Ισραήλ» με τον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

