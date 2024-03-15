Με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας να διανύει τον τρίτο χρόνο του, η ΕΕ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εκταμίευσε μισό δισεκατομμύριο ευρώ για την ενίσχυση της παραγωγής πυρομαχικών.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η κίνηση, που ελήφθη βάσει του νόμου για την υποστήριξη της παραγωγής πυρομαχικών (ASAP - Act in Support of Ammunition Production), θα επιτρέψει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να αυξήσει την ικανότητα παραγωγής πυρομαχικών της στα 2 εκατομμύρια οβίδες ετησίως μέχρι το τέλος του 2025.

Πηγή: skai.gr

«Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση βάσει του κανονισμού ASAP σε χρόνο ρεκόρ και επέλεξε 31 πρότζεκτ για να βοηθήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία να αυξήσει την παραγωγή πυρομαχικών και την ετοιμότητά της».«Χάρη στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, η ευρωπαϊκή ετήσια παραγωγική ικανότητα για βλήματα 155 mm είχε ήδη φτάσει το 1 εκατομμύριο ετησίως τον Ιανουάριο του 2024», ανέφερε.Στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών,επισήμανε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ την Πέμπτη.«Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν παρέχουν στην Ουκρανία αρκετά πυρομαχικά και αυτό έχει συνέπειες στο πεδίο της μάχης καθημερινά. Το γεγονός ότι οι Ρώσοι είναι σε θέση να έχουν περισσότερα όπλα από τους Ουκρανούς κάθε μέρα, φυσικά, είναι μια τεράστια πρόκληση, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Ρώσοι μπόρεσαν να κάνουν κάποιες προόδους στο πεδίο της μάχης τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες» ανέφερε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.Προέτρεψε τους συμμάχους «να ενταθούν και να παράσχουν περισσότερα πυρομαχικά στην Ουκρανία».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.