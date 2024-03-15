Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα επισκεφτεί το Σαββατοκύριακο την Ιορδανία και το Ισραήλ, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα Παρασκευή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χεμπεστράιτ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο καγκελάριος θα μεταβεί πρώτα στην Ιορδανία, όπου θα έχει συνάντηση με τον βασιλιά Αμπντάλα, ενώ στο Ισραήλ ακολούθως θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αντικείμενο της δεύτερης επίσκεψης του Όλαφ Σολτς στην περιοχή μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και η προσπάθεια επίτευξης κατάπαυσης του πυρός και πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας, αλλά και η απελευθέρωση των ομήρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

