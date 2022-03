Εκατόν εννέα άδεια παιδικά καρότσια, 109 χαμένες παιδικές ζωές. Εκατόν εννέα καρότσια τοποθετήθηκαν την Παρασκευή στην κεντρική πλατεία της πόλης Λβίβ στη μνήμη των 109 παιδιών της Ουκρανίας που σκοτώθηκαν από την αρχή της ρωσικής εισβολής.



Αναρτώντας τη συγκλονιστική φωτογραφία, ο δήμαρχος του Λβίβ, Αντρίι Σάντοβι, απηύθυνε εκ νέου δραματική έκκληση για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία λέγοντας «καλούμε όλους τους ενήλικες σε όλο τον κόσμο να σταθούν ως μια ασπίδα για να προστατέψουν τα παιδιά της Ουκρανίας και να τους χαρίσουν μέλλον. Ζητήστε από τις κυβερνήσεις άλλων χωρών να κλείσουν τον ουρανό πάνω από την Ουκρανία.



«109 παιδιά. 109 παιδιά έχουν σκοτωθεί από Ρώσους από την πρώτη μέρα της μαζικής ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τα άδεια καρότσια στην πλατεία Ράινοκ σήμερα συμβολίζουν τη ζωή των μικρών αγγέλων. Τώρα υπερασπίζονται τον Ουκρανία αντί για αποφασιστικές ενέργειες του κόσμου» δήλωσε στο twitter.



Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα αναφέρει ότι περισσότερα από 130 άλλα παιδιά τραυματίστηκαν, αλλά ο αριθμός μπορεί να είναι μεγαλύτερος λόγω της αδυναμίας συγκέντρωσης πληροφοριών. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα αναφέρει επίσης ότι 439 σχολεία έχουν πληγεί από βομβαρδισμούς και βομβαρδισμούς, εκ των οποίων τα 63 έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.



Η Ρωσία αρνείται ότι επιτέθηκε σε πολιτικά κτίρια, αν και μια σειρά από μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχουν πληγεί σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων αμέτρητων πολυκατοικιών.

109 kids. 109 kids have been killed by Russians since the day one of full-scale Russian invasion of Ukraine.



Empty prams on Rynok Square today symbolize the lives of little angels. They are now defending Ukraine’sky instead of decisive actions of the world. pic.twitter.com/x4sIs8fAbh