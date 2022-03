Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ένα πολυώροφο κτίριο στο Χάρκοβο έγινε στόχος βομβαρδισμών σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, 11 ακόμη να τραυματιστούν και ένας ακόμη να εγκλωβιστεί στα ερείπια.

Βομβαρδισμοί σημειώθηκαν και στην πόλη Κραματόρσκ, με τον κυβερνήτη της πόλης Πάβλο Κιριλένκο να αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν.

⚡️Two people killed, 6 wounded by Russian airstrike in Kramatorsk, Donetsk Oblast.



The March 18 missile strike hit a residential building and an administrative building, according to Pavlo Kyrylenko, head of the Donetsk Regional Military Administration.



