Σκηνή από αρχαία ελληνική τραγωδία θυμίζει ο τρόπος με τον οποίο Ουκρανοί πολίτες υποδέχονται, γονατιστοί στις δύο άκρες του δρόμου, νεκρό στρατιώτη που οδηγείται στην τελευταία του κατοικία.

Το βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter το ουκρανικό μέσο Nexta, απεικονίζει εκατοντάδες κατοίκους στα δεξιά και αριστερά του δρόμου, γονατιστούς, με αναμμένα κεριά ή αναπτήρες στα χέρια.

Το όχημα που τον μεταφέρει περνάει ανάμεσά τους.

Η ώρα δεν διευκρινίζεται, μοιάζει με ξημέρωμα ή νωρίς το βράδυ.

Ύστατος φόρος τιμής σε εκείνους που έπεσαν για την πατρίδα.

To understand whether #Putin is expected in #Ukraine, it is enough to see how Ukrainians bury one dead soldier. pic.twitter.com/mbsJd6zMVR