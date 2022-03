Ολοσχερώς καταστράφηκε στις 9 Μαρτίου μαιευτήριο στην πολιορκούμενη Μαριούπολη μετά από αεροπορική επιδρομή κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι μεταξύ των οποίων και βρέφη, ενώ 17 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά.

Μια έγκυος που τραυματίστηκε δεν τα κατάφερε και κατέληξε μαζί με το αγέννητο παιδί της.

‼️One of the pregnant women injured in #Mariupol by an air strike on a maternity hospital died along with her unborn child.



Asya Dolina, a journalist for Voice of America, stated this on her social network page. pic.twitter.com/mwlR3EUMNg — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022

Την ανθρωπιστική τραγωδία που σημειώθηκε στην Ουκρανία αναδεικνύουν φωτογραφίες από την ρωσική επίθεση στο νοσοκομείο Παίδων και μαιευτήριο στην πολιορκούμενη Μαριούπολη, με εγκύους να φεύγουν και άλλους αμάχους να φεύγουν από το νοσοκομείο με τον πόνο και τον τρόμο ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους.



«Σήμερα, οι Ρώσοι κατοχικοί εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή εναντίον μαιευτηρίου στη Μαριούπολη, όπου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν έγκυες γυναίκες και ιατρικό προσωπικό» σχολιάζει η εφημερίδα KyivPost.

Today, the #Russian occupants launched an air strike against a maternity hospital in #Mariupol, where there were pregnant women and medical staff at that moment.#RussianUkraineWar #RussiaInvasion pic.twitter.com/ZzFpgPjKrA — KyivPost (@KyivPost) March 9, 2022



Σε συγκλονιστικό βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα διακρίνονται τραυματίες που μεταφέρονται έξω από το νοσοκομείο παίδων.



This one appears to show people being helped out of the hospital #Mariupol pic.twitter.com/pL8D1wsAhb — Liz Cookman (@liz_cookman) March 9, 2022

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει αμάχους σε αυτό που αποκαλεί «ειδική επιχείρηση» στην Ουκρανία.



«Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έριξαν πολλές βόμβες στο νοσοκομείο παίδων. Η καταστροφή είναι κολοσσιαία», ανέφεραν τότε Ουκρανοί αξιωματούχοι.

"Μαριούπολη. Άμεσο χτύπημα των ρωσικών στρατευμάτων στο μαιευτήριο. Άνθρωποι, παιδιά είναι κάτω από τα συντρίμμια. Θηριωδία! Πόσο ακόμα θα είναι ο κόσμος συνεργός που αγνοεί τον τρόμο;" διερωτήθηκε τότε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνοντας για ακόμα μια φορά έκκληση για επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων.

Το βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις στις 9 Μαρτίου ανακαλεί σε συνέντευξή της τις προηγούμενες ημέρςε στον Guardian η Mariana Vishegirskaya που κατηγορήθηκε ως «ηθοποιός» από την πρεσβεία της Ρωσίας στη Βρετανία, tweet που αργότερα διεγράφη από το Tweeter ως ψευδής είδηση. Καθόλη τη διάρκεια της περιγραφής η νεαρή γυναίκα κρατούσε στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της.

Η κοπέλα γέννησε ένα κοριτσάκι αμέσως μετά το βομβαρδισμό.



«Ο βομβαρδισμός έγινε στις 9 Μαρτίου, στο νοσοκομείο νούμερο 3 στη Μαριούπολη» διηγείται. «Ήμασταν ξαπλωμένοι στους θαλάμους όταν τζάμια, θραύσματα, παράθυρα και τοίχοι πετάχτηκαν» αναφέρει, προσθέτοντας πως «δεν ξέρουμε πώς συνέβη. Ήμασταν στις πτέρυγες και μερικοί είχαν τον χρόνο να καλυφθούν. Κάποιοι όχι» αναφέρει σε βίντεο- προδημοσίευση της συνέντευξης.

Υπενθυμίζεται πως η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο προκάλεσε την οργή των χρηστών του Twitter καθώς μέσα από αναρτήσεις της αμφισβήτησε ότι τραυματίστηκαν άμαχοι από τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη, χαρακτηρίζοντας τη Vishegirskaya ηθοποιό επειδή διαφήμιζε παλαιότερα... μέικ απ.



Οι εικόνες των εγκύων να μεταφέρονται αιμόφυρτες πάνω σε φορεία μετά το ρωσικό χτύπημα από αέρος προκάλεσαν διεθνή σάλο, ενώ όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα το πρωί μια έγκυος που τραυματίστηκε στον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη κατέληξε μαζί με το αγέννητο μωρό της

Πηγή: skai.gr

