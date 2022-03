Τη σταθερή υποστήριξη της ΕΕ στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας επαναβεβαίωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ μαίνεται η ρωσική εισβολή στη χώρα.



«Διαβεβαίωσα τον Πρόεδρο Ζελένσκι για την αμέριστη υποστήριξη της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας έχει τώρα ξεκινήσει. Τέτοιοι καιροί απαιτούν όραμα, σταθερότητα και αντοχή για να κάνουμε το ένα δύσκολο βήμα μετά το επόμενο. Η Κομισιόν θα προχωρήσει σε αυτό το μονοπάτι» ανέφερε η κ. φον ντερ Λάιεν.

Η κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε επίσης ότι ενημέρωσε τον κ. Ζελένσκι σχετικά με τη χορήγηση της 2ης ευρωπαϊκής δόσης της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ. «Αυτά τα χρήματα χρειάζεται τώρα ο γενναίος λαός της Ουκρανίας. Θα στηρίξουν τα οικονομικά της χώρας καθώς συνεχίζεται αυτός ο παράλογος πόλεμος» επισήμανε.

«Η γνώμη της Κομισιόν σχετικά με την αίτηση για ένταξη στην ΕΕ θα προετοιμαστεί εντός λίγων μηνών» δήλωσε από πλευράς του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



«Είχε ουσιαστική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Κομισιόν φον ντερ Λάιεν. Η γνώμη της Κομισιόν σχετικά με την αίτηση για ένταξη στην ΕΕ θα προετοιμαστεί εντός λίγων μηνών. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και η ΕΚ έχουν λάβει οδηγίες. Προχωράμε μαζί στο στρατηγικό μας στόχο» τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

