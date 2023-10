Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στη Γάζα ψάχνοντας για ομήρους - Έληξε το τελεσίγραφο για εκκένωση

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τοπικές επιδρομές στα περίχωρα της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσπάθεια εκκαθάρισης της περιοχής από τρομοκράτες της Χαμάς και όπλα. «Σε αυτές τις επιχειρήσεις θα γίνει προσπάθεια και στη Λωρίδα της Γάζας για τον εντοπισμό αγνοουμένων» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι το ισραηλινό τελεσίγραφο για εκκένωση της Λωρίδας της Γάζας (8 το βράδυ) έληξε.

Οι δυνάμεις των IDF (άρματα και μονάδες πεζικού) έψαχναν για ομήρους που είχε πάρει η Χαμάς. Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών εντοπισμού των αγνοουμένων, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τρομοκρατικές μονάδες της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης μιας που εκτόξευσε έναν κατευθυνόμενο αντιαρματικό πύραυλο.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι ισραηλινές δυνάμεις «σάρωσαν και συνέλεξαν διάφορα ευρήματα που μπορεί να βοηθήσουν στην προσπάθεια εντοπισμού των αγνοουμένων».

Οι IDF ανέφεραν επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έναν αριθμό τρομοκρατών στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός πυρήνα της Χαμάς που εκτόξευσε κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους στο Ισραήλ.

Τα ισραηλινά στρατεύματα δεν διείσδυσαν βαθιά στη Γάζα, διευκρινίστηκε.



Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι οι δυνάμεις τεθωρακισμένων και πεζικού διεξήγαγαν έρευνες και «απέτρεψαν ομάδες κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυραύλων που είχαν σκοπό να διεισδύσουν στο ισραηλινό έδαφος».



«Οι δυνάμεις βρήκαν ευρήματα που μπορεί να βοηθήσουν στην προσπάθεια εντοπισμού των αγνοουμένων» τόνισε ο Χαγκάρι.



«Θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εντοπίσουμε κάθε λεπτομέρεια για τους αγνοούμενους και τους ομήρους», πρόσθεσε.

As its bombardment of the area intensifies, Israel ordered an evacuation of the northern Gaza Strip's, 1.1 million residents. But this area also contains many vital institutions, from hospitals and schools, and UN facilities to mosques and churches https://t.co/Wutxt2ep7O pic.twitter.com/QvdU0DDBle