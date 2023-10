Λήγει στις 20.00 το τελεσίγραφο των ισραηλινών για εκκένωση στη Γάζα - «Αν ανησυχείτε για τον εαυτό σας φύγετε»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε προ ολίγου ότι «προτρέπει τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας έως τις 8 το βράδυ».



Ο αρμόδιος για την αραβική γλώσσα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Avichay Adraee, δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 8 μ.μ. να κινηθούν νότια του Ουάντι Γάζα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο στρατός προετοιμάζεται για μια μαζική επιχείρηση στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

«Αν ανησυχείτε για τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, θα πρέπει να κατευθυνθείτε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Να είστε βέβαιοι ότι οι ηγέτες της Χαμάς ενδιαφέρονται μόνο για την προστασία του εαυτού τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Adraee.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αρχικά ειδοποίησαν τους Παλαιστίνιους τα μεσάνυχτα της Παρασκευής ότι είχαν 24 ώρες για να απομακρυνθούν.

Οι Παλαιστίνιοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τη Γάζα, με όποια μέσα μπορούσαν, μετά το τελεσίγραφο του Ισραήλ. Με όσα προσωπικά τους υπάρχοντα μπορούν να περισώσουν κατευθύνονται στα νότια της Γάζας σε μια προσπάθεια να διασωθούν από την επερχόμενη καταστροφή.

Εκατοντάδες αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και φορτηγά, βαριά φορτωμένα με υπάρχοντα, κατευθύνονται στο νότο της Λωρίδας της Γάζας.

Οι άνθρωποι ταξιδεύουν ακόμα και με αγελάδες, καμήλες, πρόβατα και γαϊδούρια.

Πολλές οικογένειες πήραν τον δρόμο της διαφυγής με τα πόδια, περπατώντας αρκετά χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν σε ασφαλές σημείο.



Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 423.000 άνθρωποι έχουν πλέον αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Λωρίδα της Γάζας, λόγω των βομβαρδισμών του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε μία κίνηση που ερμηνεύεται από πολλούς ότι στενεύουν τα περιθώρια για την έναρξη της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός ζήτησε με ανακοίνωσή του την απομάκρυνση όλων των αμάχων από την πόλη προς τα νότια.

Μάλιστα, ο Ισραηλινός στρατός έριξε χιλιάδες φυλλάδια στη Γάζα προκειμένου να προειδοποιήσει τους κατοίκους να απομακρυνθούν.

«Εκκενώστε αμέσως τα σπίτια σας και πηγαίνετε νότια του Ουάντι Γάζα», αναφέρεται στα αραβικά στα φυλλάδια που ρίφθηκαν από drones. Σε χάρτη που περιλαμβάνεται στα φυλλάδια υπάρχει βέλος που δείχνει προς τον νότο, κάτω από μια γραμμή που έχει χαραχθεί στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας.

WATCH: Israel military dropped 'THOUSANDS' of flyers on Gaza warning residents to flee "immediately" to the south pic.twitter.com/fyguO0XOsO