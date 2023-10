Διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων σε πολλές μουσουλμανικές χώρες - Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας σε εβραϊκά ιδρύματα της Ευρώπης Κόσμος 19:11, 13.10.2023 linkedin

Η Γαλλία και η Γερμανία απαγόρευσαν τις φιλοπαλαιστινιακές συγκεντρώσεις. Πολλές δυτικές χώρες ενισχύουν την ασφάλεια στις συναγωγές και τα εβραϊκά σχολεία, φοβούμενες ότι οι διαδηλώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε βίαιες ενέργειες - Συγκέντρωση και στην Αθήνα