Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 1.799 οι νεκροί Παλαιστίνιοι από τις ισραηλινές επιδρομές

Εντείνεται από ώρα σε ώρα η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ επίκειται η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ. Τουλάχιστον 1.799 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου που πυροδότησε η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι 583 παιδιά και 351 γυναίκες.

Πάνω από 7.000 έχουν τραυματιστεί κατά τους βομβαρδισμούς.

Δραματική έκκληση για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα απηύθυνε στο Ισραήλ η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, αναρτώντας σχετικό βίντεο.

Η φονική επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο Ισραήλ δεν δικαιολογεί την καταστροφή της Γάζας, επισήμανε σήμερα Παρασκευή η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

"Τίποτε δεν δικαιολογεί τις φρικτές επιθέσεις των οποίων το Ισραήλ ήταν θύμα το περασμένο Σαββατοκύριακο" αλλά "οι επιθέσεις αυτές δεν μπορούν σε ανταπόδοση να δικαιολογήσουν την απεριόριστη καταστροφή της Γάζας", ανακοίνωσε η ΔΕΕΣ, την ώρα που το Ισραήλ ετοιμάζει πιθανή επίθεση στο έδαφος αυτό, αντιδρώντας έτσι στην αιματηρή επίθεση της Χαμάς.

Thousands of buildings have been destroyed. Mass casualties are unlike anything seen in past years. The medical system is on its knees.



🏥 As Gaza loses power, hospitals lose power

🚰 Water cannot be pumped

❌Sewage systems will likely flood



People have nowhere else to go. pic.twitter.com/LPNUXk2Mo6