Ερντογάν κατά Ισραήλ: Ο αποκλεισμός της Γάζας θα φέρει μόνο περισσότερα πόνο, ένταση και δάκρυα Κόσμος 18:49, 13.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η διακοπή των ζωτικών προμηθειών στη Γάζα αποτελεί «παραβίαση των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν