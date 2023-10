Σκοτώθηκε καμεραμάν του Reuters και τραυματίστηκαν 2 δημοσιογράφοι από πυρά του ισραηλινού στρατού - Δείτε βίντεο Κόσμος 19:12, 13.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο εικονολήπτης του Reuters Essam Abdullah σκοτώθηκε