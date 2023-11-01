Περισσότεροι από 5.000 ξένοι υπήκοοι εκτιμούν Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν τη Γάζα στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Αίγυπτο.

Μάλιστα, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εκτιμά ότι το σύνολο θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τα 7.000 άτομα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτός ο αριθμός απέχει πολύ από τον ακριβή λόγω της ρευστότητας που χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή την κατάσταση στο σημείο.

Ecco come appare il checkpoint di Rafah, attraverso il quale 500 cittadini stranieri hanno potuto lasciare la Striscia di Gaza in direzione dell'Egitto. pic.twitter.com/BmQUTdEn60 — Lredl3 (@lredl3_) November 1, 2023

Περίπου 400 Αμερικανοί πολίτες συν τα μέλη των οικογενειών τους, περίπου 1.000 άτομα συνολικά, έχουν εγκλωβιστεί στη Γάζα και επιδιώκουν να φύγουν, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Ανάμεσά τους, 5.000 άλλοι υπήκοοι τρίτων χωρών στη Γάζα που θέλουν επίσης να φύγουν, πρόσθεσε.

Σήμερα περίμεναν στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο 350 άτομα για να ελεγχθούν οι ταυτότητές τους, ενώ μέχρι στιγμής σύμφωνα με το BBC, 150 έχουν περάσει τα σύνορα με λεωφορεία.

Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα ή σφράγιση διαβατηρίων καθώς όλα έχουν καταστραφεί. Υπάρχει μόνο ένας Παλαιστίνιος αξιωματικός που ελέγχει τα διαβατήρια και στη συνέχεια επιτρέπει σε όσους περιλαμβάνονται στη λίστα να φύγουν.

Από εκείνο το σημείο θα μεταφερθούν κατευθείαν στην αιγυπτιακή πλευρά όπου θα διεξαχθεί σωστός έλεγχος διαβατηρίων.

